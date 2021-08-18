陳亭妃普渡不忘做公益　「拜拜新潮流」布條撞名派系新潮流

▲民進黨立委陳亭妃參加普渡活動。（圖／翻攝自陳亭妃臉書）

記者呂晏慈／台北報導

這周末就是中元節，民進黨派系正國會立委陳亭妃18日在臉書貼出參加普渡活動的照片，期盼透過支持創世基金會，為弱勢族群盡一份心力，但其中一張照片的布條橫幅卻寫著「普渡拜奶粉，拜拜新潮流」，與另一個民進黨派系新潮流「撞名」，意外引發關注。

2018年民進黨台南市長初選，陳亭妃曾與獲得新潮流系統支持的黃偉哲、「海派」的民進黨立委王定宇等人競爭，最終黃偉哲以民調成績0.4158勝出；面對明年底即將登場的地方選舉，民進黨近日籌組「全代會工作小組」，將處理攸關是否有現任優先規定的「2022縣市長選舉提名特別條例」，成為綠營內部熱議的話題。

陳亭妃今天中午在臉書貼出一張與胞妹、台南市議員陳怡珍參加普渡活動的照片，談及今年因為COVID-19疫情影響，社福機構收到的物資及捐助相較於過往，可以說是大幅度的銳減，也讓弱勢朋友們面臨到相當大的困境，因此，她決定在服務處舉辦的普渡響應創世基金會活動，準備一整桌的奶粉、管灌牛奶等營養品作為供品，並將轉贈給該單位。

不過，陳亭妃貼出的其中一張團體照，布條橫幅卻寫著「普渡拜奶粉，拜拜新潮流」，與新潮流「撞名」，適逢明年就是地方選舉，意外引發關注。