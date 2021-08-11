政院推5倍券「黨內搞不定」　何志偉：直接發券不要先掏1千元

▲民進黨立委陳亭妃（左）、何志偉（右）對於政院推五倍券，有不同主張。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情逐漸降溫，行政院擬推出5倍券振興經濟，行政院長蘇貞昌11日赴總統官邸，與總統蔡英文討論5倍券內容。不過，綠營對振興措施方案仍有雜音，民進黨立委何志偉透過臉書再呼籲，建議這次直接發券，不用讓人民再掏1千元，免除一來一往的行政成本；民進黨立委陳亭妃受訪表示，希望5倍券能夠不要再引發另外一個爭議，而是能夠更完整的配套、更好的接地氣的處理方式。

何志偉今天表示，他先前主張振興券加碼成「6倍券」，高雄市長陳其邁近日提高雄加碼千元，讓5倍券變6倍券，「我何志偉對不起台北人，台北意見高雄實現」，並指他跟陳似乎有「心電感應」，都認為6倍合理可行，且可達到更強的經濟振興效果的作法。

何志偉表示，就去年的3倍券有2332萬人領取，領取率有98.35%，顯示民眾是支持振興券的，不過，振興券是建立在錢必須流動，俗語說「用錢滾錢」，經濟必須滾動循環，才能成長，如果大部分民眾將振興的錢用來存款，或作日常繳費，就失去主動讓經濟正向循環的道理。

何志偉補充，建議政院重新思考掏錢換券的模式，因為今年與去年不同，台灣現需要產業「全面性」擴大振興，這次應「直接發券」，不用讓人民再掏1千元，而是直接領取，免除與民眾一來一往的行政成本，減少轉嫁，一方面對國家的行政效益有幫助，二方面也讓民眾更有感。

此外，陳亭妃日前也透過正國會立委聯合聲明，呼籲政院不要用錢換券，應該直接發放振興券，她今天受訪再指出，希望今天總統跟行政院會談後，能夠把整個5倍券的配套做得更完整，「過去3倍券有一些做得比較沒有完整的地方，在5倍券就應該透過我們的配套把它做得更完整，讓人民更有感，更接地氣，更能夠對於行政院有所信任。」

陳亭妃表示，目前因為疫苗還沒有完全到位，大家還在討論疫苗問題當中，希望5倍券能夠不要再引發另外一個爭議，而是能夠更完整的配套、更好的接地氣的處理方式，這樣才能真正回歸到人民所需要的行政院。

▼何志偉主張直接發放振興券，不要再用現金去換，可免除行政成本。（圖／記者李毓康攝）