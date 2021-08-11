許智傑臉書發動一人一句力挺立陶宛 限量小泡芙隨機送

▲民進黨立委許智傑。（圖／翻攝自許智傑臉書）



記者呂晏慈／台北報導

立陶宛政府與台灣將互設代表處，惹怒中國，中國外交部10日宣布將召回駐立陶宛大使，同時也要求立陶宛召回駐中國大使。民進黨立委許智傑透過臉書發起「一人一句力挺立陶宛」活動，隨機贈送義美立陶宛小泡芙；民進黨立委陳亭妃則說，在立陶宛設台灣代表處的外交及政治意義相當重大，這不只是我國在歐盟第一個以台灣之名所設立的代表處，更是首個在中國邦交國下的台灣代表處。

許智傑表示，邀請民眾一起聲援立陶宛，各位熱愛民主的朋友，只要在他的臉書留言為立陶宛打氣，就有機會獲得限量版的台立友好小泡芙，感謝立陶宛不畏強權，不僅捐贈疫苗，更讓我國以「台灣」之名設立代表處，他先向立陶宛說一聲：「Ačiū, Lietuva！謝謝立陶宛。」

陳亭妃說，北京政府真的錯判情勢，他們以為過往打壓、收買台灣盟友那套對立陶宛一樣派得上用場，但卻沒想到中國氣到兩隻腳都跳斷了，立陶宛還是連甩都不甩，堅決要與台灣發展互惠關係，因此拉不下臉的中共只好在昨日宣布召回駐立陶宛大使，以表達自己玻璃心碎後的憤怒。

陳亭妃表示，為何中國會對於此事如此大動作？因為這個台灣代表處的外交及政治意義相當重大，這不只是我國在歐盟第一個以台灣之名所設立的代表處，更是首個在中國邦交國下的台灣代表處，「此例若開，過往都以一中原則騙大家台灣屬於中國的北京政府臉是要往哪擺？以後誰還相信兩岸同屬一中這種鬼話？」

陳亭妃分析，立陶宛為何完全沒在怕？立陶宛身為波羅的海三國之一，雖然國土人口不如其他大國，甚至自身的經濟與糧食都必須高度仰賴當時俄羅斯給予的資源，才得以生存下去，然而立陶宛真的完全沒在怕，不只率先脫離蘇聯，並將重心轉往歐盟，以自身的力量，成為高度發展的國家之一，並轉而出口自己的產品給俄羅斯。

陳亭妃直言，立陶宛連俄羅斯都沒在怕了，還會怕你中國共產黨來打壓？更何況立陶宛根本不看中國面子吃飯，而現在美國國務院及歐盟也都陸續表態，並力挺立陶宛與台灣互設代表處，也讓中國這次真的找不到台階可下了，真是讓人感到心情愉悅。

民進黨立委羅美玲補充，日前立陶宛外交部副部長艾德梅納斯再度表示 ，「立陶宛關心台灣和世界各地追求自由民主的人，因為立陶宛的重生之路就是一條捍衛自由、民主、法治、人權的道路」，謝謝立陶宛無懼威脅，對台灣高度支持，民主陣營間的勇氣與善的循環，一定會持續茁壯。