蔡英文以「台灣選項說」談阿富汗　綠營：反觀朱、江只想要深藍選票

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

針對近日阿富汗的情勢，總統蔡英文18日首次透過中常會表達態度。對此，綠營幕僚分析，蔡英文用「台灣選項說」清楚定義了台灣對內、對外的基本原則，反觀國民黨的朱立倫、江啟臣，只想從深藍中爭取極端選票，不敢帶出藍營方向。

對於阿富汗的情勢，蔡英文在民進黨中常會上表達態度，認為台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己。她說，我們也要讓我們的存在具有意義，也就是說，對於民主自由價值的堅持，對國際社會的集體安全和繁榮，我們是不可或缺的。

蔡英文指出，我們更要跟有共同價值及利益的夥伴，一起努力和合作，「自己不作為，只依賴別人的保護，不是我們的選項」。

她認為，仰賴沒有價值做基礎，而且對台灣不放棄用武力的人的一時善意或施捨，更不是我們的選項。

蔡英文說，過幾天，就是823金門戰役的63週年，63年前，為了守住自己的家園，台灣人民不分先來後到，軍民一心，終於擊退威脅，這場戰役的勝利，就是最好的證明。

她強調，面對各種挑戰、威脅，如果這一代的我們，沒有努力為台灣的安全、自由和民主打好基礎，而選擇放棄，我們將對不起世世代代的台灣人，身為台灣人，身為民進黨的一份子，這就是我們的時代任務，我們大家一起全力以赴。

對於蔡英文的談話，綠營幕僚分析，蔡英文用八二三砲戰來總結台灣人團結可以抵禦外侮，可以對比出國民黨卻只把這些當成個別政黨的功勞；而蔡英文用「選項說」，來清楚定義台灣對內、對外的基本原則。

綠營幕僚指出，蔡英文的「選項說」，強調自立自強，讓自己更強大、更團結，共同價值的夥伴會與我們努力和合作，不像國民黨一味自我削弱，仰賴傾中。

另外，對比國民黨就阿富汗政局變化的論述，綠營幕僚認為，不論是朱立倫或國際政治學者出身的江啟臣，都彰顯他們只想從深藍當中爭取極端的選票，卻不敢勇敢帶出國民黨的方向。

對於國民黨在阿富汗與對美的態度上，民進黨發言人顏若芳則表示，只要略知台灣史觀的人都知道，過去在國民黨威權統治下，造成台灣人民多少的歷史傷痛，直至今日未見國民黨曾為陳文成命案、林宅血案、鄭南榕自焚等白色恐怖的傷痛道歉。

顏若芳指出，在許多台灣人犧牲努力下，好不容易從戒嚴、威權，走向民主自由，朱立倫還在以國民黨本位主義、高高在上的想法，說出這麼高傲說法，甚至有人拿阿富汗來類比現在民主台灣，是何等荒謬。

顏若芳表示，民進黨呼籲國民黨，黨主席選舉不要無限上綱到忘記歷史教訓，更不應無視於當前國際政經情勢的新發展，而只想操作所謂的「棄台論」。

顏若芳指出，朱立倫說台灣不要走回「麻煩製造者」，但事實上，中國才是破壞現狀、造成印太區域不穩定的始作俑者，朱立倫對於中國對台灣的打壓卻完全視而不見。

她說，朱立倫也曾說過自己親美反共，但現在為了國民黨黨主席的選舉，遇到中共官媒一出考題，兩位黨主席的候選人就立刻乖乖作答；反之，國民黨在面對與台灣共享自由民主價值理念的美國時，嘴上說是親美，但實際做出的行動都是在反美，現在更是「疑美」。