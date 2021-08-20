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黃宜甄艱辛歷程獲總統教育獎　蔡英文期許她成「下一個郭婞淳」

▲▼ 總統教育獎得獎者黃宜甄被總統蔡英文讚為「下一個郭婞淳」。（圖／教育部提供）

▲總統教育獎得獎者黃宜甄被總統蔡英文讚為「下一個郭婞淳」。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

總統教育獎今（20日）舉辦頒獎典禮，彰化縣社頭國中學生黃宜甄是獲獎的其中一員。黃宜甄從小對體育充滿興趣，國一投入舉重訓練，曾在全中運打破全國紀錄。總統蔡英文今日致詞時，期許她成為「下一個郭婞淳」。

黃怡萱出身新住民及低收入戶家庭，因文化弱勢以及父親因病無法外出過作，長年靠阿嬤工襪子製作與領取低收補助金維生。黃怡萱國小開始對體育充滿興趣，曾練過桌球與田徑，最終在教練的鼓勵下改練舉重。109年全中運更以總和147公斤破全國紀錄，為體育屬重點培訓的選手。

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▲▼ 總統教育獎今（20日）頒獎。（圖／記者崔至雲攝）

▲總統教育獎今日頒獎。（圖／記者崔至雲攝）

黃宜甄接受媒體訪問時幽默地說，一開始家人擔心她練舉重，但不是怕她受傷，而是認為「你這麼矮還要練？」號稱身高145公分的她表示，舉重是一個跟自己比賽的運動，目前目標是能參加亞運、奧運，靠自己的努力改善家庭經濟。

黃宜甄提到，郭婞淳是每一個練舉重的人的偶像，「她真的非常強大」。黃宜甄希望自己能慢慢進步，先入選亞運國手，再爭取站上體育人最高殿堂奧運，為台灣拿下好成績。

黃宜甄也說，希望未來能在舉重路上繼續努力，改善家裡經濟，也希望透過她的經歷能回饋社會，並鼓勵大家，鼓勵每個新住民子女。

 

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