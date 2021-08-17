台灣七年級近50%未婚！　兩性專家曝主因：收入談不攏

▲台灣七年級近50%未婚！兩性專家說話了：這個是主因（圖／取自免費圖庫pixabay)



記者游瓊華／台中報導

一名網友在看到「七年級未婚人口近五成」後有感而發，並以周圍例子闡述背後原因，更直言「台灣人這種愛慕虛榮、死要面子的性子，也是造就這惡劣環境重要的一環。」文章引共鳴，不少鄉民直呼太中肯。兩性專家、月老銀行發言人曹雅芳表示，會員中有將近三分之一都是7年級生，至今還單身未婚的主要原因是「收入談不攏」，不僅女方希望男性有一定經濟能力，男方也希望女方薪水不要比自己低太多。

根據內政部戶政司109年人口統計資料顯示，30-39歲未婚人口有158萬21人，約佔該年齡區間總人口的45%，換言之，國內有將近半數的七年級生是未婚族。

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曹雅芳指出，調查發現1萬多名會員中有將近三分之一是7年級生，至今不願結婚最大考量還是「經濟、收入」，男生希望女生也能夠共同負擔房貸房租生活費的比例，「不希望女生存在著結婚後完全都是由男方撐起一家所有的經濟。」

此外，七年級生也認為單身比2個人快樂，現今社會離婚率節節攀升，「再度單身」不像以往會被貼標籤，也因此容易造成「衝動結婚、衝動離婚」，所以認為「愛情誠可貴、自由價更高」。最後是單身沒有婚姻證書壓力，曹雅芳提到，有些人認為婚姻關係是一種羈絆，沒有結婚證書，兩人共同生活同居，反而輕鬆自在。