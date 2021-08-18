解放軍東部戰區軍演　陸軍事專家：已具備封鎖台灣進行圍殲能力

▲解放軍東部戰區於台灣東南及西南方海空域進行實兵演練。（圖／翻攝自東部戰區微信公眾號）

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區昨（17）日宣布在台灣東南及西南海空域進行實兵演練，項目包括艦艇、反潛機、ˋ戰機等多軍種聯合火力突擊等，藉此檢驗戰區部隊聯合作戰能力。對此，大陸軍事專家直言，此次演習將兵力部署在東南和西南兩處，表明解放軍已具備對台灣本島全域封控並進行圍殲的能力。

▲解放軍東部戰區第73集團軍。（圖／翻攝自央事軍事微博）

《環球時報》報導，匿名專家表示，此次演習的公開信息明確了演習背景、演練任務和目標對象，與以往演習的「官宣」有較大不同，「一是公開更多細節，突出針對性，二是表達了決心意志，突出戰略性，三是體現了能力水平，突出威懾性。」

另一名軍事專業人士則分析，從地理位置上而言，解放軍在台灣的東北和西部進行兵力部署相對容易，更容易對台實施打擊，「此次演習將兵力部署在東南和西南兩處，表明解放軍已經具備對台灣本島全域封控並進行圍殲的能力。」

該專業人士強調，「從新聞稿中可以看出，此次演習持續時間短，表明此次演習課目很可能是定點清除目標，外科手術式的精確打擊，速戰速決，在短時間內達到目標。」

大陸軍事專家宋忠平認為，台灣問題的解決不會是東部戰區一個方向參與，會有多個戰區力量介入，「常態化演習可以將預案熟練、精練，一旦需要就把預案轉變為軍事行動。」

宋忠平強調，這種演練預案自然包括美國兵力介入，而且是多套方案，「可以說，現在演練已經不僅是為了震懾，而是為了提高能力，以應對未來不時之需。」

