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美議員誤稱「3萬美軍駐台」刪文！　 CNN曝真實數據：最多才1.9萬

▲▼美國共和黨籍聯邦參議員柯寧（John Cornyn）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國共和黨籍聯邦參議員柯寧（John Cornyn）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國共和黨籍聯邦參議員柯寧（John Cornyn）17日在推特發文公布美軍在外駐紮兵力，結果卻是誤用數據，直指有3萬美軍兵力駐台，讓中國大陸官媒《環球時報》立刻寫文猛批。柯寧也在文章發出13小時後刪文。CNN事實查核則指出，美國駐台軍隊人數的最高峰是在1958年，當時人數也僅1.9萬人。

柯寧在推文中公布了美國在各地的駐軍人數，包含南韓2.8萬人、德國3萬5486人、日本5萬人、台灣3萬人、非洲7000人與阿富汗2500人，並表示，「這些數字表明，我們已經在相對較少駐軍的情況下維持了穩定，而且最近都保持沒有傷亡的良好紀錄。」而這篇推文也在發出後13小時刪除。

但CNN立刻啟動事實查核指出，這樣數據完全是錯誤的，美軍自1979年撤離台灣之後，在當地就沒有駐軍，根據美國國防部說法，截至6月30日為止，美國在台的現役軍人只有30人，其中包含文職人員15人。美國傳統基金會（Heritage Foundation）的報告則指出，美國駐台軍隊人數的最高峰是在1958年，當時人數達1.9萬人，離3萬人還是有段距離。

中國大陸官媒《環球時報》也發表評論文章警告，美國在台灣駐軍已經嚴重違反中美建交協議，以及中美之間所有政治文件，「這形同於對中國台灣省實施軍事入侵和占領，這是對中華人民共和國的宣戰行為」、「如果確有3萬美軍駐台，中國會立即發動解放台灣戰爭」。

►美參議員稱3萬美軍駐台　陸官媒警告：若為真「將立即發動戰爭」
►美參議員推文稱「有3萬美軍駐台」！網貼維基截圖酸：點進去看

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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