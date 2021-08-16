「高寒」動車試行陸東北高鐵線　時速350公里適應零下40度氣候

▲牡佳高鐵為黑龍江境內最長的高鐵線路。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸東北牡佳高鐵首組CR400BF-G型復興號「高寒」動車組昨（15）日自牡丹江站出發，為該高寒動車組首度參與牡佳高鐵線聯合調度測試，同時為該列車組首度在大陸最東端高寒高鐵線路試行。

▲復興號高寒動車組在牡佳高鐵線路上測試。（圖／翻攝新華網）

《新華網》報導，牡佳高鐵位於黑龍江省東部地區，沿線經過牡丹江市、雞西市、七台河市、雙鴨山市、佳木斯市等地，全程約370公里，設計時速為250公里，是目前黑龍江省境內里程最長的高鐵線路。

牡佳高鐵聯調聯試指揮部表示，此次試行的復興號高寒動車組時速可達350公里，該動車組擁有耐低溫、耐冰雪的特性，可在零下40度的環境下運行。此次兼容性測試採用裝備CTCS-300H及CTCS-300S型車載設備的CR400BF-G型高寒動車組進行運行試驗，將藉由兼容性測試，保證不同型號動車組在牡佳高鐵安全運行。

據了解，牡佳高鐵線自6月10日啓動聯調聯試後，分別進行動車組逐級提速試驗、訊號系統測試試驗等內容。透過軌道、通訊、災害監測等系統的動態檢測和調試，使各系統和整體系統功能優化。目前，動態檢測試驗已基本完成，達到滿足試運行條件要求。