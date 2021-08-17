塔利班無法無天！擬定12至45歲「性奴隸清單」...女孩們皮皮挫

▲法媒指出，塔利班正擬性奴清單，計畫強擄12至45歲寡婦。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

塔利班組織（神學士，Taliban）僅耗費數小時就成功攻陷阿富汗首都喀布爾，如今阿富汗政府宣告倒台、總統流亡他國，恐怕讓當地女性不堪回首的惡夢再度上演！最新消息指出，塔利班正在擬定「性奴隸清單」，名單內包含12至45歲的寡婦，這些寡婦恐怕會被強制與塔利班戰士們進行婚配。

根據法國媒體《FRANCE 24》，塔利班組織在掌控阿富汗全境後，正在調查國內12至45歲的寡婦名單，他們將這些寡婦列入清單內，計畫將這些寡婦們許配給戰功彪炳的塔利班戰士們，以茲獎勵。

報導指出，過去在阿富汗政府20年來的執政下，當地女權取得巨大進步，年僅27歲的賈法莉（Zarifa Ghafari）甚至當選邁丹沙赫爾（Maidan Shar）市長，成為該國選出的首位女市長，不過在塔利班組織重新取得政權後，依照當地伊斯蘭律法規定，女性不能單獨外出、不能接受教育、不能工作，且外出時還得穿覆蓋全身的罩袍，無法依照自己的意志選擇衣服，婦女與女童的人權受到極大威脅。

據悉，塔利班1996年在阿富汗掌權後，當地婦女須義務穿著罩袍，若身體任何一處裸露在外，會被拖行至公共場所鞭打，而在過去甚至屢屢傳出婦女只因塗上指甲油，便被強迫截去手指或腳趾的事件，婦女慘遭強暴或強制結婚，女性人權遭到蹂躪。

其實塔利班發言人夏亨（Suhail Shaheen）就曾於15日致電給BBC女主播哈基姆（Yalda Hakim），他在電話中做出承諾，強調會確保喀布爾當地人民生命財產安全、尊重女性權力、允許女性接受教育，並將塔利班成員定調為國家與人民的公僕，不過當地民卻處於極度恐慌中，擔憂20年前的恐懼再度重演。

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