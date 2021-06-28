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社會 社會焦點 保障人權

花蓮深夜爆頭槍擊案！他口腔遭貫穿亡　主嫌逃5天後投案

記者柯政誟／花蓮報導

花蓮吉安鄉22日晚間發生一起槍擊案，兩派人馬因糾紛在路上開車追逐，過程中開了將近10多槍，其中一名20歲的朱姓男子頭部當場被子彈貫穿重傷，送醫後搶救不治。對此，開槍的溫姓主嫌在逃亡5天之後，實在是走投無路，因此於27日向警方投案，目前全案以涉嫌殺人及槍砲等罪嫌解送花蓮地檢署偵辦。

▲花蓮槍擊案，主嫌投案。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲花蓮槍擊案，主嫌投案。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

這起事件發生在22日晚間11時許，事發當時兩派人馬在吉安鄉吉興路一段附近，相互開槍追擊，而之後車子停下之後，兩派人馬又下車在車旁鬥毆，其中朱男遭人近距離開槍貫穿口腔，當場重傷倒地，鮮血也流得滿臉、滿地都是，甚至一度失去生命跡象。雖經119人員緊急送往醫院救治後雖已恢復心跳，不過經搶救之後，仍是於23日上午宣告不治。

▲花蓮槍擊案，主嫌投案。（圖／記者柯政誟翻攝）

警方獲報後，立即成立專案小組，並查獲相關9名犯嫌、7顆90手槍彈殼、開山刀等證物，以聚眾鬥毆及公共危險等罪嫌偵辦，而溫姓犯嫌開槍行兇後躲避警方查緝，還將涉案車輛運往外縣市藏匿。專案小組鍥而不捨偵查，並在宜蘭縣政府警察局的通力協助下，追查出藏匿在外縣市之涉案車輛。

▲▼ 。（圖／地方中心翻攝）

溫嫌面對警方的圍城追緝，自知逃無可逃，在走投無路情況下於6月27日向專案小組投案，而警方訊後將其送往花蓮地檢署偵辦。對此，警方表示，因應新冠肺炎疫情，全國實施第三級警戒，然治安工作絕不鬆懈，警方秉持犯罪零容忍之嚴正執法立場，對滋事逞凶鬥狠分子絕不寬待。

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