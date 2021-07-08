溫朗東認了去新竹買春！反駁「不付錢」爆料：朋友升級消費才不夠

▲溫朗東回應買春。（圖／翻攝自周玉蔻臉書）

記者黃可昀／綜合報導

網紅評論家溫朗東今天上周玉蔻節目，大方談論自己過去遭爆料「買春不付錢」的八卦，他對於買春這件事不避諱，被問到時隨即就承認，不過並非爆料者說的不付錢，當天是因為朋友「升級消費」所以才會錢不夠，當下是等朋友領完錢回來付清才離開。

溫朗東今天在周玉蔻的廣播節目針對買春事件回應，這已是10多年前27歲未婚時發生的事，當時去新竹參加辯論活動，結束後和朋友一起去當地某大型色情三溫暖消費，那時候身上現金還差幾百塊，朋友說可以先借他，「但朋友升級消費，變成他只夠付他自己的。」

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後來朋友跑去領錢回來，溫朗東則是待在店內等待，兩人將費用付清後才離去，「隔天我就把錢還他，我們還是朋友」，並非自己當天消費沒付錢，而是錢帶不夠，朋友又臨時升級消費，才會鬧出這種窘境，當天兩人有把帳結清，並無任何賒帳或「吃霸王餐」的行為。

至於事件為何會被爆料，溫朗東說「不確定是哪一個去講」，當時一群人去參加辯論，還有其他學校的學弟，所以不清楚爆料者是誰，如今決定正面回應買春事件，是因為日前批評柯文哲「鬆開狗鍊」、遞麥克風給市場人員護駕，遭到網友出征，所以為了避免外界拿過去私事模糊焦點，決定講清楚買春事件。