買威力彩「7個號碼離奇相同」！　網一看驚喊：中獎了

▲手中的威力彩有7組都出現同一個號碼，讓該名網友哭笑不得。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書社團）

記者曾羿翔／綜合報導



威力彩下期頭獎衝到21.5億元，讓買氣狂飆，19日就能知道誰一夕變成大富豪。有名男網友就曬出前幾天購買的威力彩，7組竟然都出現同一個數字，讓他直呼好無奈。發文引起熱議，有人還發現這位苦主其實「有中獎」。

該網友16日在爆廢公社二館曬出威力彩照片，可以看出8組威力彩號碼裡有7組都出現了「38號」，讓他傻眼PO文表示，「我太難了...電選800元，明天早八還是乖乖認命回公司搬磚吧。」

發文引起許多網友討論，有人就笑稱，「還好不是女生，不然懷疑店員有暗諷」、「真的好38」、「小朋友，這800塊你已經輸囉！」、「我早點睡，要來夢號碼」、「你一定很38電腦都知道」、「第二區還有3組都是6」。也有不少網友安慰原PO其實中獎了，「有中200元！」還釣出原PO回應，他開心明天還有早餐吃。

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威力彩16日晚間開出第一區獎號分別為02、14、16、24、27、29，第二區07，頭獎17.5億未送出確定40連槓，下期上看21.5億元，不過貳獎有2注中獎，各分得1679萬8386元，誰能變成大富豪，19日星期四晚間就能知道答案。

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