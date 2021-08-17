桃園市議會視察虎頭山創新園區　邱奕勝：期培養科技人才搖籃

▲桃園市議會視察虎頭山創新園區。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議長邱奕勝17日由桃園、龜山、蘆竹3區7名市議員陪同，視察「虎頭山創新園區」二期改善工程指出，虎頭山創新園區配合中央「亞洲．矽谷計畫」進行建置，主要發展智駕車及資安科技，今年獲中央補助7,000萬，推動園區二期改善計劃，未來將成為桃園的重點科技產業聚落，成為培養優秀科技人才的搖籃。

▲議長邱奕勝期虎頭山創新園區成為培養優秀科技人才的搖籃。（圖／記者楊淑媛攝）

邱議長等一行人，除聽取經發局長郭裕信、虎頭山創新園區主任曾友嶸簡報，並視察園區內資安物聯網中心、園區二期工程改善以及搭乘自駕車，對於昔日是舊營區的虎頭山創新園區，佔地面積廣達4公頃，區內綠意盎然，鄰近安東新創基地並與中壢區新創指揮部、新創基地，連結桃園市境內17所大專院校及龜山、中壢、華亞等工業園區，形成完整的產學研創新生態鏈，同時也與雙北形成北台灣重要的創新廊帶。

▲▼桃園市議會視察虎頭山創新園區。（圖／記者楊淑媛攝）

虎頭山創新園區目前有25家廠商進駐，為全台首座結合自駕車與資安物聯網兩大主軸的驗證中心，於2019年開幕，營運商勤崴國際除率先全台於去(2020)年1月取得第一張可營運自駕車試車牌外，並於去年9月率先全台透過5G車路雲結合5G C-V2X路側設備實現完整車聯網測試情境，透過 5G 低延遲特性將紅燈倒數秒數通知給自駕車的行車電腦，讓自駕車可以早做準備提升安全性，使自駕車的安全防護再升級。

▲▼桃園市議會視察虎頭山創新園區。（圖／記者楊淑媛攝）

包括桃園區、蘆竹區、龜山區的市議員林政賢、陳美梅、黃婉如、林正峰、褚春來、張桂綿、簡智翔及經發局長郭裕信、都發局長盧維屏、虎頭山創新園區主任曾友嶸等均陪同出席。

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