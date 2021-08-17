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社會 社會焦點 保障人權

疫情害失業沒飯吃好痛苦　他搜刮公廟供品被逮頻求饒

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情警戒期間，有民眾長期失業難忍飢餓痛苦，居然跑到住處附近公廟行竊供品，但被眼尖廟公發現報警逮人，雖然警方能理解民眾無力維生痛苦，但到公廟偷香客祭拜供品當場人贓俱獲，警方也只能依法移送。

▲失業陳男偷宮廟供品為求果腹，雖情有可原仍遭警方逮捕法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲失業陳男偷宮廟供品為求裹腹，雖情有可原仍遭警方逮捕法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲失業陳男偷宮廟供品為求果腹，雖情有可原仍遭警方逮捕法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲失業陳男偷宮廟供品為求裹腹，雖情有可原仍遭警方逮捕法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

位於台北市文山區興隆路一段景美運動公園旁的「順天宮」，6日中午廟方發現有一背黑色背包男子在供桌前收取香客祭拜神明的餅乾水果等祭品，但眼尖廟公發現該男並非祭拜香客，立刻上前制止並報警處理。

轄區文山二警分局興隆派出所警員高喬韋、林冠廷獲報到場處理，廟方向警方表示，這名男子入廟後四處遊蕩，沒參拜反而打量桌上供品。陳男遭警方盤查，則辯稱以為桌上供品無人看管「沒有人要的」便開始動手搜刮，警方在他隨身背包內，起獲價值新台幣500元的各式餅乾飲料等贓物。

警方立即依規定將陳嫌（47歲、多項前科）帶回調查，陳男雙手合十頻頻求饒，表示因疫情長期失業，身上沒錢買東西吃，飢餓難耐才涉險觸法，警方雖同情陳嫌遭遇，仍依刑法竊盜罪移請台北地檢署偵辦。

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