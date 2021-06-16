「網公」中香港六合彩要她匯保證金　北市婦72萬差點飛了

▲北市文山二警分局外觀。（圖／翻攝GoogleMap）

記者張君豪／台北報導

台北市文山區興隆路二段永豐銀行日前發生一名婦人臨櫃打算匯款新台幣72萬元到境外，行員認為應該是民眾遭到詐騙暗中求助警方，轄區文山二警分局興隆派出所獲報後派警員到場處理，婦人表示在交友軟體認識一名「網公」，是香港高階主管，中六合彩拜託她先墊支保證金，經警方細心勸慰，成功保住婦人積蓄。

▲興隆派出所警員王瑞文、謝政雄成功攔阻這起愛情詐騙匯款。（圖／記者張君豪翻攝）

興隆派出所警員王瑞文、謝政雄日前巡邏時，接獲轄內永豐銀行來電通報，稱有一名婦人欲匯款新臺幣72萬元至香港，行員懷疑她遭詐騙，兩警員到場後，該婦堅稱因交友軟體認識「網公」對方中了香港六合彩，因財產申報避稅問題，希望婦人代墊新台幣72萬元保證金，只要彩金到手就會匯還相關款項。

婦人深信不疑日前依指示臨櫃匯款，王、謝二員聽婦人娓娓到來後，發現是常見的網路愛情詐騙，兩人以手機網路肉搜方式，找到被害婦人「網公」該男大量照片，原來歹徒盜用帥哥網紅照片，讓婦人心生愛慕錯判。

被害人這才驚覺遭騙打消匯款念頭，警方呼籲，詐騙集團詐騙手法千奇百怪，民眾務必提高警覺，只要是要求匯款幾乎都是詐騙集團，民眾可撥打警政署165反詐騙諮詢專線查證避免上當。

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