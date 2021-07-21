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187cm健身教練暴打弱女！女友姊妹淘欠債不還　他動手還搶走哀鳳

記者張君豪／台北報導

台北市文山區羅斯福路五段某舊公寓內，19日晚間7時發生一起暴力強盜案件，曾任職館長陳之漢開設的「成吉思汗健身俱樂部」飛輪教練林笠剛（29歲），因為幫忙處理女友和老闆的債務糾紛，找上欠錢住在上址的賴姓女子，林男要求對方還債未果，雙方談判破裂，竟爆打賴女，並被搶走iPhone 11手機跟三星平板電腦兩部，總財損金額約新台幣5萬元，賴女被健身教練強盜洗劫並被打到腦震盪，送醫後發現鼻中膈也被打歪、險些斷裂毀容。

▲知名健身教練林笠剛涉嫌暴力毆打女被害人強盜手機20日遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲知名健身教練林笠剛涉嫌暴力毆打女被害人、強盜手機，20日遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲知名健身教練林笠剛涉嫌暴力毆打女被害人強盜手機20日遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲知名健身教練林笠剛涉嫌暴力毆打女被害人強盜手機20日遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

這起惡劣的健身教練強盜案發生在19日晚間7點，林姓健身教練闖進賴女位於文山區羅斯福路5段的租屋處談判債務，賴女表示沒錢還給林嫌的女朋友和老闆，林男主觀認為對方刻意賴帳，後來討債不成變強盜，他憑恃自己187公分、壯碩身材，徒手暴打女被害人約5分鐘，造成賴女頭臉腫脹瘀血、且鼻中膈彎曲、有腦震盪現象。

▲知名健身教練林笠剛涉嫌暴力毆打女被害人強盜手機20日遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

被害人等到林男離開後才勉力支撐報警求助，文山二警方成立專案小組調查，並在20日傍晚持拘票搜索票到信義路6段將涉強盜案的林笠剛逮捕歸案，但林嫌似乎早有準備，已經委任好律師等警方抓人時陪同偵訊。

據了解、林姓教練女朋友和被害人是姊妹淘、但因為賴女頻頻商借款，借錢後就不曾還債，加上林男近來開設個人運動工作室，有一名女富商客戶也曾被賴女商借5萬元，借款也是一去不回，林男聲稱是幫兩女出面討債，但賴女態度實在太囂張才會動手打人，但警方尚未起獲強盜贓物，目前正擴大追查遭盜手機平板去向。

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