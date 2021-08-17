LIVE／新北＋2！花蓮旅遊團感染源待釐清　侯友宜最新說明

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心17日公布國內新增18例COVID-19確定病例，分別為4例本土及14例境外移入；另確診個案中無新增死亡。新北市今天增加2例，與昨天公佈的「花蓮旅遊團」6例是否有關，以及感染源是否釐清，市長侯友宜召開防疫記者會說明最新狀況，《ETtoday新聞雲》全程直播。

新北市昨天增加6例確診都來自同一個源頭，其中5例曾於8/2至8/10赴花蓮旅遊，返回新北後，新莊1例再傳染給北市的職場同事。新北市公布6人足跡，除了花蓮知名小吃、夜市外，也遍及北捷、高鐵、彰化肉圓店、雲林麻辣鍋餐廳、桃園泰式按摩等地點，6人的足跡更橫跨捷運、高鐵等8個縣市。

指揮中心表示，今日新增之4例本土病例(其中2例為居家隔離期間陽性者)，為3例男性、1例女性，個案分布為台北市、新北市各2例；其中2例為已知感染源、2例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心統計，截至目前國內累計 2,382,988例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,365,884例排除)，其中15,880例確診。2020年起累計821例COVID-19死亡病例，其中813例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、台北市313例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▲新北市長侯友宜召開疫情說明記者會。（圖／新北市政府提供）