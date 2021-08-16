快訊／新北6例確診「同一感染源」　4親友同車遊花蓮一起住民宿

記者杜冠霖／新北報導

今(16日)新北新增6例確診個案，新北市長侯友宜表示，其中新增個案1例、5例是居家隔離陰轉陽，感染源仍在調查當中。

侯友宜指出，這次新增的6例確診案例是同一個感染源，13日板橋某市民覺得身體微恙，到江翠篩檢站快篩後確診，疫調後發現，確診者2至10日曾經和家族到花蓮旅遊，7至9日則跟新莊1位、板橋2位親友同車共食，快速匡列後居家隔離及採檢。

侯友宜表示，過程當中永和女婿、女兒及新莊朋友PCR為陽性，確診個案職場都在台北市，也立即匡列職場同事，其中有個案Ct值達到32，目前懷疑是最初的感染源，這兩天也會盡快釐清感染源，阻斷隱形傳播鏈。

中央流行疫情指揮中心16日公布國內新增10例COVID-19確定病例，分別為8例本土及2例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之8例本土病例(其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為3例男性、5例女性，個案分布為新北市6例、台北市及桃園市各1例；其中6例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,361,186例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,343,668例排除)，其中15,862例確診。 2020年起累計821例COVID-19死亡病例，其中813例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、台北市313例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入 。

▼花蓮旅遊團匡列。（圖／新北市府提供）



▼新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）

