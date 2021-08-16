陳時中要新北「少開接種站」　侯友宜：疫苗空窗期絕對不能有

記者杜冠霖／新北報導

國內疫苗庫存吃緊，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中點名新北市施打效率高，「建議少開一點接種站」。對此，新北市長侯友宜表示，下一個階段要推振興券，要帶動消費促進基層經濟，但若疫苗覆蓋率低，旅館、小吃、旅遊等庶民經濟都會受到影響，所以疫苗空窗期絕對不能有。

侯友宜表示，新北市這次的疫情特別嚴峻，疫苗覆蓋率是守住疫情很重要的一環，疫苗接種到現在覆蓋率超過4成，離群體免疫的6城還有一段距離，所以我們不樂見疫苗空窗期產生，因為疫情風險會大幅提升，尤其Delta來勢洶洶，「希望中央趕快把疫苗補足，疫苗確實不夠。」

侯友宜指出，尤其接下來是振興階段，加上學生也要開學了，若出現疫苗空窗期疫情的風險一定會提高，「疫苗空窗期該檢討的是疫苗不足，這是政府要加油的地方。」

中央流行疫情指揮中心16日公布國內新增10例COVID-19確定病例，分別為8例本土及2例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之8例本土病例(其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為3例男性、5例女性，個案分布為新北市6例、台北市及桃園市各1例；其中6例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

