「三寶8輪」夾擊騎士！惡駕駛持千斤頂狂譙國罵　警方出手了

▲機車騎士在路口慘遭2車夾擊。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

25歲姓鄧姓男子14日騎車在桃園市春日路與經國路口時，因陳姓男子駕車佔用左轉道卻直行，另一部小客車卻在直行道左轉，騎在中間的鄧男差點慘遭「夾擊」，因此質疑陳男佔左彎卻直行；陳男聞言不爽竟沿路跟行後攔停，除大罵「X你娘」「X你娘」等髒話外，更右手持千斤頂作勢欲毆外，左手還狠掐鄧男脖子口２次，經鄧男以手機報警，陳男才悻悻然離去，警方受理後依規定通知相關人員到案說明。

▲陳姓小客車駕駛手持千斤頂欲毆人。（圖／記者楊熾興翻攝）

這起行車糾紛係直行車占用左轉專用車道所引發，鄧姓騎士與陳姓自小客駕駛更停車互罵，陳男下車竟右手拿著千斤頂衝過來，作勢要打人，左手還掐了鄧男2次脖子，嘴裡罵「是在衝三小，你是在罵三小？」、「X你娘XX，三小」。騎士則回嗆對方佔用左轉車道卻直行，最後鄧男拿起手機報警，陳男聽到後才上車走人。

▲▼陳男對騎士攔停後飆罵髒話。（圖／記者楊熾興翻攝）

這段影片也被上傳後，引起網友討論，段影片也引起網友討論「完全不值得！駕駛太笨了，恐嚇和公然污辱，「兩台汽車都是三寶，滿街三寶，可怕」。警方17日表示，這起行車糾紛因機車騎士對該自小客駕駛提出傷害及公然侮辱告訴，警方已依規定受理並通知相對人到所說明，另1部直行車違反交通規則部分將依規定告發，警方呼籲駕駛人應遵守交通號誌、標誌、標線行駛，以維護用路人安全。

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