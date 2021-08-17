遭控自拍鹹濕淫片！　高雄荒淫神父回應了

▲愛喝酒的申榮賓喜歡找教友聚會，席間幾乎都有酒水（黃色箭頭處）相伴。（圖／翻攝臉書）



圖、文／鏡週刊

高雄出現淫亂神父！位於左營的天主教「聖女小德蘭堂」神父申榮賓，驚爆與女性行政人員大搞不倫，甚至在教堂宿舍自拍性愛影片，此外，他還被控勾搭家境富裕的人妻教友，讓對方陷入情網，進而索討財物。發現他惡行的教友向高雄教區反映，卻無下文。由於上個月，申又被任命為教區大專同學會、中學生聯誼會的輔導神父，教友們擔心會有更多女性受害，決定跳出來揭發申的惡行。

一名F教友則告訴本刊，申榮賓與其他神父刻苦奉獻的形象截然不同，申把自己的生日、晉鐸（晉封神父日）、復活節前日都當生日過，暗示教友送紅包。此外，他平日行為放蕩、愛喝酒，常找教友到卡拉OK飲酒作樂，最後卻要教友買單，教友看不下去，向教區高層反映，卻也不了了之。

F教友透露，申榮賓不是高雄第一個與女教友關係曖昧的神父，之前一名W姓神父，曾與某位醫師娘傳出緋聞，醫師娘甚至還在一心路附近幫W神父買了間小套房，醫師發現後憤而提出告訴，後來由教區高層調解了事，W神父目前仍舊擔任神職，繼續在高雄傳教。

3名爆料教友告訴本刊，他們和家人都是虔誠的天主教徒，實在不願「家醜外揚」，也擔心醜聞曝光會破壞天主教的聖潔形象，但高雄教區高層對於教友們的投訴一直漠視，他們認為，若放縱申榮賓繼續胡搞下去，可能會有更多女教友受害，才鼓起勇氣向本刊揭露申的真面目，希望喚起教區重視。

針對多名教友的指控，申榮賓全盤否認，強調和L女只是同事，絕對沒有踰矩的行為。被問到性愛影片一事，申則回應表示：「沒有吧！哪有什麼影片？如果有，也是被剪接的！」另外，他也否認和其他女教友互動曖昧，也沒有接受女教友的資助。

天主教高雄教區主教祕書潘小姐則表示，並未接獲相關投訴，教區也從未對教友「禁權」，更不曾發過公文禁止教友進入教堂。

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