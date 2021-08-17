劉寶傑曝陳時中「最棒之處」：在部隊最佩服一種人　他笑翻狂比讚

記者陳俊宏／綜合報導

台灣陷入疫苗荒，《關鍵時刻》主持人劉寶傑表示，指揮中心指揮官陳時中讓他想到以前在部隊的一種人，結果讓《美麗島電子報董事長》吳子嘉笑翻、狂比讚。

劉寶傑16日在節目上表示，「我們政府有一個到現在全台灣還不能得到一個清楚的解釋，是為什麼在疫苗上面，我們要斤斤計較，我們在發錢上面非常阿莎力，我們在補助上面也非常阿莎力，可是只要碰到了疫苗，我們就錙銖必較。」

劉寶傑說，「我們對BNT，我們不要買，我們對於莫德納，我們沒有去搶，現在碰到AZ沒有貨，就是沒有貨，我們一點辦法都沒有？如果年底疫苗覆蓋率不能達到一定標準，我們能回到正常生活嗎？如果不能回到正常生活？我們經濟能夠如常嗎？經濟不能如常，你發再多五倍券可能都無濟於事。」

▼陳時中16日表示，希望能在第六輪讓更多年輕人打到疫苗。（圖／指揮中心提供）

劉寶傑指出，「陳時中最棒的是什麼你知道嗎？以前我在部隊最佩服一種人，他每天很忙，他每天都會露臉，每天都在最重要的位子，然後他什麼事都沒幹。」此話讓現場來賓吳子嘉笑翻，狂比讚表示認同。

指揮中心16日公布增加4批高端新冠肺炎疫苗（MVC COVID-19 Vaccine），共計26萬1766劑檢驗封緘完成，加上之前的35萬劑，總共有61萬多劑。陳時中表示，不排除施打過程裡，如果可以及時檢驗完成的，也會馬上加入施打，要看時間上能不能接上，希望能在第六輪讓更多年輕人打到疫苗。