竹北驚傳「130cm鱷魚」逃家！里長緊急公告：飼主說不會咬人

▲竹北一隻130cm長的寵物鱷魚偷偷逃家。（圖／記者鄒鎮宇翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹縣竹北市中華路125巷16日傳出寵物鱷魚逃跑的事件。新崙里長劉旦貴得知此事後，立刻透過Line群組告知里民注意，並強調鱷魚不會咬人，看到請立刻通知她或消防隊。

劉旦貴指出，該寵物鱷魚體長約130公分，平時外出都會關在籠內飼養，平日只吃魚類、不會咬人，因此不用擔心危險性。另外，鱷魚逃出原因疑為飼主沒將門關好，經監視器畫面確認，鱷魚往新崙里的土地公方向跑去，最後進入旁邊的水溝內。

臉書粉專「我是新竹人」也分享消息，經呼「繼上次的象龜之後又有鱷魚！竹北人到底都養了什麼特別的寵物啦XD」，並開玩笑說「要不要來我家看鱷魚後空翻？」

網友看完紛紛留言，「不好意思，我阿嬤養的壁虎跑出去了」、「大家看到千萬不要緊張，鱷魚喜歡聽音樂」、「竹北人的寵物真特別」、「在博愛街看過綠鬣蜥的屍體，約一米二左右」。

此外，粉專「搶救消防員」也表示，「不好意思，消防員其實並沒有捕捉鱷魚的訓練以及合適的工具，可以聯絡動保單位或是飼主會比較適切，希望各位朋友可以多多體諒，消防員人力已經不足，縣府如果有意識到縣內有這樣的需求，可以參考苗栗縣有24小時的動保單位可以處理。」

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