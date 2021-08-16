PTT八卦板板標「賀阿富汗酋長國成立」　鄉民罵爆：反美反到失智

▲PTT八卦板板標「賀阿富汗伊斯蘭酋長國」，被網友截圖。（圖／翻攝自PTT）

記者林彥臣／綜合報導

阿富汗極端組織塔利班（Taliban）15日攻進首都喀布爾，並且佔領總統府宣告戰爭結束，相關新聞引發國際關注，在PTT八卦板上也有許多網友討論，八卦板的板主還將板標改成「賀阿富汗伊斯蘭酋長國」成立，卻遭造許多鄉民罵爆，對於這種認同極端組織的標語，相當不以為然。

PTT八卦板的板主在塔利班組織攻入首都，宣布戰爭結束後，將板標改成「賀阿富汗伊斯蘭酋長國」，雖然後來因為引發爭議，已經將其改標，不過還是被網友截圖。

就有網友發文質疑板主發文表示，「全台最大非低能網路論壇最大板，慶祝極端極權組織奪回政權？那個版主出來講啊」。

▲許多民眾擠爆停機坪，想要逃離阿富汗，顯然也有不少民眾對於塔利班統治感到恐懼。（圖／翻攝自推特／@sudhirchaudhary）



網友在推文中回應表示，「賀極端主義建國？他X可悲之版」、「塔利班允許童婚，大慨很符合八卦口味 」、「極端伊斯蘭都能賀，反美反到失智，可悲」、「八卦版水準就越來越差啊」、「他X的低能版標誰標的」、「畢竟八卦仇女，跟把女人當物品的塔利班一拍即合」、「這裡就是反美親中啊！不意外」。

但也有人持不同的意見表示，「極端組織你說了算？ 」、「美國成立的，就是正義組織？」、「好好想想，塔利班為何打這麼快好嗎」、「尊重民意好嗎，極權你說的？」、「沒人敢檢討美帝顛覆阿富汗害人空轉20年? 」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘