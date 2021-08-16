手遊讓岳飛「半裸牽羊」　陸官媒：篡改歷史「誤導青少年國家觀」

▲《江南百景圖》設計的岳飛Q版人物圖，左為原版、右為重新設計版。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸古風模擬經營類手機遊戲《江南百景圖》近日發表了岳飛的Q版人物圖，但由於圖片中的岳飛「半裸牽羊」，有如古代「投降者」形象，被大陸官媒《央廣網》批評是「篡改歷史」及「誤導青少年國家觀」。事件發生後，《江南百景圖》緊急道歉，並重新進行了設計，最新的岳飛Q版人物圖穿上了衣服，不再牽羊，改成手持長槍。

《央廣網》指出，網路遊戲具有公共文化產品的屬性，也是一種歷史和文化傳播的載體，容易在潛移默化中影響參與者的思想和判斷，從而被動接受人為「加工」的歷史。

《央廣網》提到，歷史是文化的支撐，肆意篡改歷史的網路遊戲是一種劣質甚至是有害的文化傳播，「網路遊戲玩家的主體是青少年，錯誤地改編、戲說、調侃歷史，容易引起歷史觀、民族觀、國家觀和文化觀的誤導。」

《央廣網》強調，網路遊戲行業必須加強自律，相關從業人員對國家歷史要有基本的尊重和敬畏，堅守創作底線，「行業主管部門也應強化前置審批管理，對『跑偏了』的網路遊戲『零容忍』，剷除其生存土壤。」

事件發生後，《江南百景圖》緊急在微博上發文道歉，表示非常抱歉因設計岳飛Q版立繪時考慮不周，引起了諸多爭議，製作組已修改遊戲中岳飛的形象，「製作組會在後續人物設計上更為嚴謹，對此引發的爭議，我們再次真誠致歉。」

從重新設計的岳飛Q版圖中可以發現，岳飛穿上了衣服，不再牽羊，改成手持長槍。

▼《江南百景圖》發文道歉，表示已重新進行設計。（圖／翻攝微博）

