麥香驚揭退休祕密！爸看包裝秒認「是岳飛」　他嚇歪：國中生小心

▲原PO抓了2瓶麥香回家。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

退休就是要做自己想做的事！這名爸爸活到老、學到老，退休多年還不斷讀書。一名男網友某天回家前，順手抓了2瓶麥香幫冰箱補貨，想不到爸爸看到包裝上的圖案後，竟提問「飲料上幹嘛畫杜甫？」原PO起初以為爸爸只是隨口說說，想不到查詢後，才發現「還真的是杜甫」，讓他不禁直呼，「決定幫我爸報名明年會考了！」

原PO在「Dcard」上，以「不要小看地方爸爸的退休生活」為題發文，他的父親已經退休多年，一直以來，他都很好奇對方平時到底在做什麼，想不到最後竟靠著2瓶麥香揭曉答案。原PO日前一如往常的前往超商購買飲料，並帶了1瓶麥香紅茶和1瓶麥香奶茶回家，進門後，父親忽然問道，「飲料上幹嘛畫杜甫？」

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▲紅茶上印有杜甫的圖案。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

原PO聽到後滿頭問號，還反問爸爸在說些什麼；這時，爸爸便指向麥香紅茶的包裝說，「這個就是杜甫阿，唐詩三百首那個」，國中課本就是畫這樣。原PO以為對方在開玩笑，還識趣的回應，「最好是，我還唐太宗」，想不到一開Google查詢，「還真的是杜甫，頭的仰角還一模一樣。」

原PO不信邪，再問爸爸麥香奶茶上的古人是誰；爸爸則秒答「岳飛，你自己查。」原PO心想，這怎麼可能，那圖案分明就是唐太宗，然而當他再次打開Google查詢後才發現，爸爸又再度贏得勝利。

▲奶茶印有岳飛的圖案。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

原PO對於這樣的結果感到震驚不已，追問爸爸怎麼還記得幾十年前的課本長怎樣。爸爸則解釋，他其實一直都會翻看原PO的國中課本，其中包含國文、英文、數學、自然和社會，「阿不然你們平常沒人在家，我要幹嘛？」原PO總算恍然大悟，意識到他課本的位置真的時常變動，因此他也幽默的說道，「好！決定幫我爸報名明年會考了，台灣的國中生請小心，你們念3年，我爸念不知道幾年。」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「然後你爸就這樣考上第一志願了」、「期待爸爸全國榜首」、「我媽也超愛看我的課本，社會、國文那種她都說很好看」、「記得之前有個日本新聞媽媽陪兒子考東大，結果兒子沒上，媽媽上了」、「啊我爸怎麼只會在家看抖音」、「岳飛那個有厲害，杜甫是常識吧」、「爸爸好神」、「好可愛的爸」、「你爸明年就去當你學弟了」。

本文經原PO授權引用