▲台東縣政府網路節目「聊瞭台東」，首播驚見「麟洋配」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府將360°影像技術導入行銷，在2021台灣國際熱氣球嘉年華活動期間，每週六、日下午在「Taitung Amazing」YouTube頻道推出360°週末直播節目「聊瞭台東」，還會送出許多台東當地好禮，15日首播節目主持人郭子乾與陳大天扮演「麟洋配」登場，搭配樂天女孩與粉絲線上互動，還大方贈送台東伴手禮、農特產和熱氣球繫留票券，吸引逾百粉絲觀看直播。

為了讓外縣市民眾也能參與2021台灣國際熱氣球嘉年華活動，台東縣政府運用360ﾟ影像技術推出線上360°開閉幕直播、每日繫留360°直播以及360°週末直播節目。其中360°週末直播節目「聊瞭台東」於15日下午5點30分首播，邀請到郭子乾與陳大天搭檔主持，還有樂天女孩為活動應援。

▲台東縣政府網路節目「聊瞭台東」，首播驚見「麟洋配」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

節目中郭子乾與陳大天巧扮「麟洋配」讓直播人數快速竄升，直播同時在線最高觀看人數達106人，並透過互動搶答成功送出大目釋迦、利吉珍珠芭樂、台東酪梨等農特產品以及5張熱氣球繫留票券，1年內皆可使用。

台東縣政府交通及觀光發展處指出，「聊瞭台東」網路節目自15日起，於每週六、日下午5點30分在「Taitung Amazing」Youtube頻道播出，將由郭子乾與樂天女孩固定主持，還會送出許多台東當地好禮，鎖定節目就有機會免費獲得臺東人氣伴手禮、農特產品以及熱氣球繫留票券。若同時在線觀看人數破3,000人，節目即刻加抽Hello Kitty熱氣球周邊商品；同時在線觀看人數破5,000人再抽熱氣球自由飛。

►Her今天推出「小棕瓶」雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露





►二手票券豐富你的生活

