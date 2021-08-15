視訊「麟洋配」沒通知？　北市嗆楊蕙如：網軍當久散佈仇恨種子

▲柯文哲與李洋、王齊麟視訊。（圖／翻攝王齊麟臉書）



記者黃巈禾／台北報導

「卡神」楊蕙如今（15）日指控，台北市長柯文哲打電話給王齊麟沒事先通知。對此，北市府發言人陳智菡反擊，楊蕙如可能網軍當久了，以為躲在鍵盤後講話都可以不用負責，自以為鄉民正義，不過是不明究理的在散佈仇恨的種子。

東京奧運羽球男雙金牌「麟洋配」李洋、王齊麟13日中午與柯文哲視訊，王齊麟當日把與柯文哲視訊一事分享在臉書，感謝市長的勉勵，卻遭網友留言謾罵「「我也按不下去！麟洋啊！要會挑食啊」、「拜託不要吃檳榔」、「請愛惜羽毛，遠離阿里不達的人」。楊蕙如則在臉書爆料，「那天直播根本柯文哲打電話給王齊麟之前完全沒事先通知」，王齊麟是一個非常有禮貌的人，收到台北市長的來電要直播根本不知道怎麼拒絕。

對此，陳智菡今（15）日在臉書表示，柯文哲是用視訊方式致電為選手鼓勵打氣，根本不是直播，「兩者的差別閣下在網路上混這麼久，想必不會不知道」，北市府事前當然有知會，並取得兩位選手的同意，視訊後柯文哲也沒發文，當天是選手覺得有趣，詢問北市府是否有拍攝照片並主動PO出，意外引來大批「蟑螂」攻擊，他們也對兩位選手感到不好意思，決定不辯駁，是不希望再有任何政治紛擾造成兩位選手的困擾。

另外，楊蕙如還爆料悠遊卡公司推出「麟洋配」悠遊卡套卡，經紀公司沒保底，且僅給王齊麟和李洋各抽成5%，還要授權權肖像幫宣傳，要悠遊卡公司和經紀公司摸摸良心是否合理。

對此，陳智菡指出，選手與經紀人長期互相信任、照顧的關係也不如楊蕙如所說的那樣，在「麟洋配」還未成名，沒拿下奧運金牌前，經紀人就到處為兩位選手找尋各種機會，不問回報，同心為選手的未來與羽球產業尋求更好的發展，經紀人與選手之間的革命情感，未必如楊蕙如所想像的一切以利出發、唯利是圖，「我知道，這對拿錢辦事的人來說很難理解，但不管妳多會腦補自以為知道什麼內幕，事實就是如此。」