　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

視訊「麟洋配」沒通知？　北市嗆楊蕙如：網軍當久散佈仇恨種子

▲▼柯文哲與李洋、王齊麟視訊。（圖／翻攝王齊麟臉書）

▲柯文哲與李洋、王齊麟視訊。（圖／翻攝王齊麟臉書）

記者黃巈禾／台北報導

「卡神」楊蕙如今（15）日指控，台北市長柯文哲打電話給王齊麟沒事先通知。對此，北市府發言人陳智菡反擊，楊蕙如可能網軍當久了，以為躲在鍵盤後講話都可以不用負責，自以為鄉民正義，不過是不明究理的在散佈仇恨的種子。

東京奧運羽球男雙金牌「麟洋配」李洋、王齊麟13日中午與柯文哲視訊，王齊麟當日把與柯文哲視訊一事分享在臉書，感謝市長的勉勵，卻遭網友留言謾罵「「我也按不下去！麟洋啊！要會挑食啊」、「拜託不要吃檳榔」、「請愛惜羽毛，遠離阿里不達的人」。楊蕙如則在臉書爆料，「那天直播根本柯文哲打電話給王齊麟之前完全沒事先通知」，王齊麟是一個非常有禮貌的人，收到台北市長的來電要直播根本不知道怎麼拒絕。

對此，陳智菡今（15）日在臉書表示，柯文哲是用視訊方式致電為選手鼓勵打氣，根本不是直播，「兩者的差別閣下在網路上混這麼久，想必不會不知道」，北市府事前當然有知會，並取得兩位選手的同意，視訊後柯文哲也沒發文，當天是選手覺得有趣，詢問北市府是否有拍攝照片並主動PO出，意外引來大批「蟑螂」攻擊，他們也對兩位選手感到不好意思，決定不辯駁，是不希望再有任何政治紛擾造成兩位選手的困擾。

另外，楊蕙如還爆料悠遊卡公司推出「麟洋配」悠遊卡套卡，經紀公司沒保底，且僅給王齊麟和李洋各抽成5%，還要授權權肖像幫宣傳，要悠遊卡公司和經紀公司摸摸良心是否合理。

對此，陳智菡指出，選手與經紀人長期互相信任、照顧的關係也不如楊蕙如所說的那樣，在「麟洋配」還未成名，沒拿下奧運金牌前，經紀人就到處為兩位選手找尋各種機會，不問回報，同心為選手的未來與羽球產業尋求更好的發展，經紀人與選手之間的革命情感，未必如楊蕙如所想像的一切以利出發、唯利是圖，「我知道，這對拿錢辦事的人來說很難理解，但不管妳多會腦補自以為知道什麼內幕，事實就是如此。」

ET快訊
阿富汗爆發逃難潮！班機全客滿「邊境口岸擠爆」　畫面曝光
好市多人氣熟食「變了」！他咬一口難過發文　網秒戰翻
快訊／南投台14線驚傳「土石坍塌」　道路雙向受阻
快訊／中和24歲女9樓墜落　發出呻吟奇蹟生還
葉男「野馬」是媽墊錢買的！父母心碎頻道歉　舅：他不是富少
王齊麟被出征　她批柯文哲沒通知來電直播
女星批五倍券神邏輯：不懂經濟也知道怪怪的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

視訊「麟洋配」沒通知？　北市嗆楊蕙如：網軍當久散佈仇恨種子

緬甸疫情嚴峻！79名台僑包機抵台　外交部：持續注意疫情發展

王齊麟被出征　楊蕙如看不下去！批柯文哲沒事先通知視訊

麟洋配悠遊卡抽成僅10%　楊蕙如：很瞎！摸摸良心合理嗎？

莫德納再到貨24.9萬劑　周玉蔻諷「出國催貨失心瘋」

蘇貞昌不滿官員報告怒拔官　黃光芹：不具專業、沒修養耍官威

五倍券「版都做好了」？　洪孟楷：公開招標也黑箱作業？

蘇一峰誤傳Delta確診者「自行就醫採檢」　北市不開罰：會做善意提醒

擴大解封範圍？　侯友宜：中央不開放新北就不開放

快訊／北市+1例！40多歲萬華女染疫　感染源待釐清

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

野馬男移送「搖下車窗比中指」！　無悔意遭起底...曾自封優良駕駛

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

美國家庭在台迎接「新生兒」誕生 姊妹見萌娃回家反應暖翻眾網友

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

Google搜男友名字驚覺頭冒綠光 見全家福照秒崩潰：寶寶超像他

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

視訊「麟洋配」沒通知？　北市嗆楊蕙如：網軍當久散佈仇恨種子

緬甸疫情嚴峻！79名台僑包機抵台　外交部：持續注意疫情發展

王齊麟被出征　楊蕙如看不下去！批柯文哲沒事先通知視訊

麟洋配悠遊卡抽成僅10%　楊蕙如：很瞎！摸摸良心合理嗎？

莫德納再到貨24.9萬劑　周玉蔻諷「出國催貨失心瘋」

蘇貞昌不滿官員報告怒拔官　黃光芹：不具專業、沒修養耍官威

五倍券「版都做好了」？　洪孟楷：公開招標也黑箱作業？

蘇一峰誤傳Delta確診者「自行就醫採檢」　北市不開罰：會做善意提醒

擴大解封範圍？　侯友宜：中央不開放新北就不開放

快訊／北市+1例！40多歲萬華女染疫　感染源待釐清

不滿《尚氣》被當「有趣的實驗」　劉思慕怒槓迪士尼CEO！

妮琪米娜砸1400萬封口「丈夫性侵案受害者」！　遭拒後竟威脅騷擾…下場GG

海鷗寶寶「禮品店偷假魚」…門口加速落跑　店員笑：這是第4次

全球百大美女同框女兒演恐怖片！「不寒而慄詭笑」驚悚指數飆

阿富汗爆發逃難潮…離境班機全部客滿　邊境口岸擠爆

快訊／南投台14線夜間「土石坍塌」！人車雙向受阻　緊急搶通中

視訊「麟洋配」沒通知？　北市嗆楊蕙如：網軍當久散佈仇恨種子

鄰居餵養浪貓！他每天刷貓屎崩潰　網狂喊「收編」被嗆道德綁架

好市多人氣熟食「變了」！他咬一口難過發文…網友秒戰翻

快訊／中和24歲女9樓墜落…掉社區花圃　奇蹟發呻吟聲送醫急救

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

政治熱門新聞

官員「3字」點燃怒火　蘇揆開罵一周內調離

快訊／蘇貞昌七夕宣布好消息　莫德納將再到貨24.9萬劑

新北1確診者足跡曝　這5天到過2市場

確診者待「深夜裡的法國手工甜點」10分鐘　12人採檢結果曝光

新北永和1869人篩檢結果出爐

確診者曾到「深法」　65人PCR出爐

蘇貞昌堅持發5倍券！議員爆「業內真相」嗆在做樣子

蔡英文指示「捐贈海地1500萬元」　協助救災、災後重建工作

快訊／北市+1例！40多歲萬華女染疫

蘇一峰稱確診者「搭車就醫採檢2次」　北市衛生局要查了！

五倍券轉彎　蔡、蘇矛盾攤在社會前

快訊／政策轉彎！5倍券可全民免費領取

柯P嗆陳其邁「太出頭」　高市回擊了

政院：五倍券與馬消費券有3大不同

更多熱門

相關新聞

台東x台北第一波　北市民5倍券到台東消費

台東x台北第一波　北市民5倍券到台東消費

台東縣政府與台北市政府共同啟動「城市加乘計畫」，14日柯文哲率團隊參與2021熱氣球嘉年華活動，饒慶鈴縣長特別安排包括吳秀華議長、張國洲市長等地方各界代表與柯市長進行面對面交流，饒慶鈴希望北市民能將即將發送的五倍券拿到台東消費，另外台東各界建議等，皆獲柯文哲允諾全力推動。

柯P暗指非真心解決問題　陳時中回應了

柯P暗指非真心解決問題　陳時中回應了

柯文哲乘「熊讚」首飛　饒慶鈴：沒理由不辦

柯文哲乘「熊讚」首飛　饒慶鈴：沒理由不辦

綠委要柯文哲學陳其邁　就不會只有一天+0

綠委要柯文哲學陳其邁　就不會只有一天+0

她暗指柯文哲最討厭陳時中這種人

她暗指柯文哲最討厭陳時中這種人

關鍵字：

麟洋配楊蕙如王齊麟李洋柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

沒腿也照劈腿！「連體夫妻」渣夫偷吃火辣女粉絲

點名福原愛被傳回日本　夢多「掛台灣國旗」道歉

霍尊宣布退出演藝圈！群組被挖黑名單

男染疫「搭車就醫採檢2次」！醫爆超扯破口：很怒

陸網狂罵「江宏傑無縫接軌」背叛福原愛！真相傻眼

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

快訊／鳳小岳妻懷孕9月「痛失孩子」

高中生墜橋昏迷！父見書桌上「6字紙條」崩潰

「中壢外籍勞工都買房了！」網：月薪拚到50K正常

《小學堂》小西瓜近況曝光！

媽幫墊錢買野馬！23歲男遭羈押…舅舅發聲了

他煮飯忘記按電鍋開關　老婆暴怒直接揍斷6顆牙

陸商發豪語「賺外國人錢」 砸43億建「鐵達尼號」...7年後現況曝

3惡煞棒砸檳榔店　「淡定西施」被神出來了

前輩氣吼「我就是要摸」啪啪戲來真的

更多

最夯影音

更多
公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　
出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

野馬男移送「搖下車窗比中指」！　無悔意遭起底...曾自封優良駕駛

野馬男移送「搖下車窗比中指」！　無悔意遭起底...曾自封優良駕駛

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面