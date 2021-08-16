5生肖注定「發橫財」！頭獎運最旺　有機會中威力彩17.5億

▲今晚威力彩頭獎上看17.5億，民眾一夜致富的機會又來了。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林懿捷／綜合報導

威力彩連續39期槓龜，今（16）晚將再度開獎，頭獎上看17.5億，如1注獨得，單注獎金將是今年最高，因此吸引不少人瘋買彩券。根據運勢命理網站「生肖運勢天天看」指出，12生肖當中「5生肖」：屬兔、龍、雞、猴、羊的人，天生偏財運佳，無論是抽獎、摸彩、買彩券等很容易中獎，今天將有一夕翻身的良機，這5生肖的朋友一定要把握機會！

生肖兔：

屬兔的人，性格勤勞懂事，熱愛學習也很用功，所以收入不錯，總能找到高薪工作，並隨著時間的推移，越來越富裕。屬兔人異性緣好，容易因異性帶來橫財，這些額外的收入讓他們荷包滿滿，花錢隨心所欲，不為錢發愁。

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生肖龍：

吉祥的龍代表了福運，更代表了財富，屬龍的人這一生命運順遂，貴氣十足。幸運之神對他們青睞有加，做什麼事都非常順利，中晚年運勢十分強勁，還可迎來橫財。例如風險投資的收益，或是買彩券中大獎。

生肖雞：

屬雞人不僅愛錢，也很會精打細算，但可不是一毛不拔的鐵公雞，而是懂得什麼錢該花，什麼錢不該花。他們正財穩健，生意昌盛，進賬翻倍，還能遇天降大橫財的好事，真是錦上添花。

生肖猴：

屬猴人膽子大，熱衷於富貴險中求，別人不敢做的事他們都敢做，相對別人他們發橫財的機率比他人高很多。頭腦睿智，賺錢的想法層出不窮，有不少得到財富的機運，加上人緣不錯，常得到貴人幫忙，總是收穫滿滿。

生肖羊：

屬羊人最會和氣生財，一向輕鬆發財，人際關係順暢，無論是做生意還是職場中都能如魚得水，財富方面自然收穫頗豐。情商高，貴人運好，也能遇到大橫財，有外財支持不愁不富，命中註定會一夜暴富。

▲各彩券行買氣佳 。（圖／記者陳家豪攝）

