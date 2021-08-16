北市預計「8月24日開放籃球場」　體育項目逐步解封！每兩週做檢討

▲籃球場。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者袁茵／台北報導

全台防疫警戒從三級降為二級，台北市副市長蔡炳坤16日宣布，台北市高中以下學校和幼兒園於9月1日如期開學，並採實體開學為主；戶外體育課若有中央尚未開放項目，例如籃球部分，原則就不開放，引發喜愛籃球的網友熱議。不過，蔡炳坤16日下午接受《ETtoday新聞雲》訪問時坦言，籃球預計8月24日開放。

針對高中、國中、國小、幼兒園的開學準備，蔡炳坤16日於台北市政府受訪時表示，「9月1日會如期開學！」過去柯文哲就有交代，疫情是必要考量，如果維持三級警戒的話，一定是線上準時開學，但降為一、二級的話，原則以「實體開學」為主，所以9月1日疫情沒有再變化的話，「我們一定會如期開學，採實體開學為主。」

關於課程內容部分，蔡炳坤說明，有些課程必須拿下口罩，例如音樂課吹直笛，原則以不拿下口罩為主，所以改用音樂欣賞、老師示範課程為主；戶外體育課這塊，只要是中央尚未開放項目，原則上就不開放，例如籃球部分仍未開放。

不過，北市體育課尚未開放籃球，引發喜歡籃球的民眾熱議。對此，蔡炳坤16日下午受訪時表示，一定會配合整個球類開放，像是體育局開放游泳池時，教育局也會跟著開放；而北市每兩週會對「體育場館開放」做檢討，籃球項目預計8月24日那一波開放，屆時開放籃球後，學校也會跟著開放籃球課。

至於北市學校開放上游泳課，但吹風機卻尚未開放，恐導致學生上完課後無法吹頭髮，造成下一堂課時頭髮仍是淋濕狀態？蔡炳坤表示，會多搜集各方意見做滾動式檢討。