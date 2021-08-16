　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市預計「8月24日開放籃球場」　體育項目逐步解封！每兩週做檢討

▲▼籃球場。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲籃球場。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者袁茵／台北報導

全台防疫警戒從三級降為二級，台北市副市長蔡炳坤16日宣布，台北市高中以下學校和幼兒園於9月1日如期開學，並採實體開學為主；戶外體育課若有中央尚未開放項目，例如籃球部分，原則就不開放，引發喜愛籃球的網友熱議。不過，蔡炳坤16日下午接受《ETtoday新聞雲》訪問時坦言，籃球預計8月24日開放。

針對高中、國中、國小、幼兒園的開學準備，蔡炳坤16日於台北市政府受訪時表示，「9月1日會如期開學！」過去柯文哲就有交代，疫情是必要考量，如果維持三級警戒的話，一定是線上準時開學，但降為一、二級的話，原則以「實體開學」為主，所以9月1日疫情沒有再變化的話，「我們一定會如期開學，採實體開學為主。」

關於課程內容部分，蔡炳坤說明，有些課程必須拿下口罩，例如音樂課吹直笛，原則以不拿下口罩為主，所以改用音樂欣賞、老師示範課程為主；戶外體育課這塊，只要是中央尚未開放項目，原則上就不開放，例如籃球部分仍未開放。

不過，北市體育課尚未開放籃球，引發喜歡籃球的民眾熱議。對此，蔡炳坤16日下午受訪時表示，一定會配合整個球類開放，像是體育局開放游泳池時，教育局也會跟著開放；而北市每兩週會對「體育場館開放」做檢討，籃球項目預計8月24日那一波開放，屆時開放籃球後，學校也會跟著開放籃球課。

至於北市學校開放上游泳課，但吹風機卻尚未開放，恐導致學生上完課後無法吹頭髮，造成下一堂課時頭髮仍是淋濕狀態？蔡炳坤表示，會多搜集各方意見做滾動式檢討。

►髮型救星！輕鬆變身「波浪捲仙女」

ET快訊
打疫苗後「增7人死亡」！　AZ、莫德納比例曝光
國家警報又響！這縣市防大雷雨　10縣市豪大雨特報續發
北市9月實體開學！　停課標準出爐
快訊／新北染疫男搭高鐵南下！　3天活動史曝光
快訊／新北「花蓮旅遊團」6人染疫行程曝！　公正包子＋2夜市
聯亞EUA沒過！　「受試者」楊志良火大說話了
阿富汗機場湧逃難潮失控！　至少3人遭槍殺
到宜蘭五峰旗玩…26歲男「遭3人猛砍」渾身血！妻兒目擊嚇壞
趁女友出門叫援交妹！　一碰面「結局神展開」他傻眼
快訊／桃園特殊交友圈再+1！　群聚累計10人染疫
快訊／花蓮家樂福爆確診者足跡！　緊急閉店清消

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳佩琪批陳時中「非真心想解決問題」　柯文哲：就當市民表達看法

柯文哲：視訊麟洋配有事先聯絡　楊蕙如講的話聽聽就好

陳時中要新北「少開接種站」　侯友宜：疫苗空窗期絕對不能有

「阿富汗是因自己內部亂」　蘇貞昌：台灣不亂可對抗任何侵台武力

北市9月實體開學！1行政區達「三分之一學校停課」　直接「全區停課」

新北「花蓮旅遊團」6人染疫行程曝！　公正包子、弘宇蛋糕＋2夜市

變6、7倍券！陳其邁加碼「錢留高雄」：精準振興受災產業

「五倍券是會長高、長胖的現金」　蘇貞昌：有各種加碼還能重複用

一針成本2000元！北市開放到宅打疫苗　需滿19歲↑、失能等級7至8

快訊／北市夾娃娃機店有條件開放　每小時巡邏清消、禁止飲食吸菸

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

楊洋開撩迪麗熱巴「一停車就接吻」　「允許我的基因影響妳的基因嗎」細看嘴型羞爆

李榮浩搞烏龍《好聲音》「誤拍鈕提前轉身」　慌張揮手撇頭喊：轉回來！...「對天發誓我沒看」

基隆豬肉攤「超肥老鼠群」四處爬 生肉上揪鼠友當自助吧狂嗑噁爆

陳佩琪批陳時中「非真心想解決問題」　柯文哲：就當市民表達看法

柯文哲：視訊麟洋配有事先聯絡　楊蕙如講的話聽聽就好

陳時中要新北「少開接種站」　侯友宜：疫苗空窗期絕對不能有

「阿富汗是因自己內部亂」　蘇貞昌：台灣不亂可對抗任何侵台武力

北市9月實體開學！1行政區達「三分之一學校停課」　直接「全區停課」

新北「花蓮旅遊團」6人染疫行程曝！　公正包子、弘宇蛋糕＋2夜市

變6、7倍券！陳其邁加碼「錢留高雄」：精準振興受災產業

「五倍券是會長高、長胖的現金」　蘇貞昌：有各種加碼還能重複用

一針成本2000元！北市開放到宅打疫苗　需滿19歲↑、失能等級7至8

快訊／北市夾娃娃機店有條件開放　每小時巡邏清消、禁止飲食吸菸

疫情期間搶房超後悔！　超過半數認「出價太高」平均只花46分看房

兄弟18日回洲際慶封王　門票17日中午開放購票

酒醉吵鬧被勸阻！柔道選手爆氣「摔斷6旬警衛肋骨」　下場曝光GG了

巴基斯坦奪命卡車爆炸12死　婦幼難逃手榴彈攻擊

陳佩琪批陳時中「非真心想解決問題」　柯文哲：就當市民表達看法

台塑生醫上週處分聯亞藥1872張　平均賣在168.59元、大賺2.36億元

他文理精通！薇閣高中資優生指考成績475.05分　目標台大醫

疫苗接種不良事件「增7人死亡」　4例打AZ、3例莫德納

公公「求歡」24歲兒媳！遭拒後20多刀砍死她　逃亡10年被逮捕

國家警報又響！嘉義縣慎防大雷雨　10縣市豪、大雨特報續發

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌正式拍板全民免付1000元　數位券將加碼

五倍券全民免費6重點搶先看　發放時間、數位加碼、領取＆使用範圍

快訊／柯文哲拍板　中小學採「實體開學」

她曝6成官員已打疫苗！覆蓋率勝長輩

趙少康：小心，阿富汗是台灣前車之鑑！

5倍券之戰！王世堅嗆「俗仔亡國」：不會退出民進黨

快訊／新北6例確診「同一感染源」　4親友同車遊花蓮一起住民宿

蔡英文大推「斯卡羅」　釣出名導留言

新北「花蓮旅遊團」6人染疫行程曝！　公正包子、弘宇蛋糕＋2夜市

蘇貞昌不滿報告怒拔官　她：沒修養

快訊／新北＋6「僅1例新增」　永和3例最多

快訊／侯友宜宣布：9/1開學採「實體授課」　若有確診即改線上

行政院今將邀「全體綠委」討論五倍券

新北1確診者足跡曝　這5天到過2市場

更多熱門

相關新聞

記者3問開學防疫指引！陳時中遭疑沒打算

記者3問開學防疫指引！陳時中遭疑沒打算

教育部日前提到希望9月1日開學，台北市政府今（16日）確定宣布，9月1日高中以下以「實體開學」為主。教育部下午提出將補助超過3億防疫經費，相關指引草案會送指揮中心，只要核准就會開始執行，不過，指揮官陳時中被問相關問題，僅不斷強調，主管單位是教育部。

民眾搶打高端　莊人祥：已有24萬人預約

民眾搶打高端　莊人祥：已有24萬人預約

遊日本「免14天居家檢疫」？陳時中這樣說

遊日本「免14天居家檢疫」？陳時中這樣說

綠委坦言鬆一口氣　可以專心為振興券辯護

綠委坦言鬆一口氣　可以專心為振興券辯護

陳時中：高端61.4萬劑完成封緘

陳時中：高端61.4萬劑完成封緘

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲蔡炳坤籃球防疫新冠肺炎台灣防疫新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

電子新貴婚前10天慘死　未婚妻行兇：我是情報員

5生肖、4星座最有「頭獎運」！威力彩飆17.5億　最旺方位時辰在這

媽「乳房爛掉」她聞臭味才知！醫一句話害5萬人噴淚

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

5歲妹爆哭「我不要吃爺爺！」禮儀師1張照歪樓

沒腿也照劈腿！「連體夫妻」渣夫偷吃火辣女粉絲

快訊／蘇貞昌正式拍板全民免付1000元　數位券將加碼

他「勃起4小時」被痛醒！崩潰衝急診　醫抽整管黑血看傻

五倍券全民免費6重點搶先看　發放時間、數位加碼、領取＆使用範圍

奧麥斯將生成　最接近台灣時間點曝

徐凱希隔14年認主持《我猜》疏失

男打莫德納後20hrs亡　妻淚曝下一步

陳艾琳老公「坦承呼麻」獲緩起訴2年

他問：工程師憑什麼年薪300萬？網1原因嗆爆

突遭變態緊抱！Keanna求尋英勇救援男：想好好謝謝

更多

最夯影音

更多
墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！
叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面