日本緊急事態擬擴大延長至9月中！7.4萬人等嘸病床　疫情全面失控

▲日本醫療資源陷入緊繃狀態。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本全國新冠疫情全面升溫，當局有意將東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪以及沖繩地區的緊急事態宣言延長至9月中旬，而目前處於蔓延防止重點措施的京都、兵庫以及福岡等地區則將升級為緊急事態宣言。日本當局預計17日會分別向基礎分科會、國會報告，並於同日的對策本部會議中正式拍板定案。

根據《產經新聞》獨家報導，首相菅義偉稍早與經濟再生大臣西村康稔、厚生勞動大臣田村憲久等內閣成員進行商討，有意延長東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪以及沖繩的緊急事態宣言至9月中，17日將會向由專家組成的基礎分科會、國會報告，待獲得認可後，將於同日晚間的對策本部會議中正式決定。

▲日本疫情陷入新高峰，13日單日新增確診首度超過2萬例。（圖／路透）

此外，原定於31日解禁「蔓延防止重點措施」的京都、兵庫以及福岡則因疫情加劇，預計將升級為緊急事態宣言。隨著緊急事態宣言時間延長，北海道、福島、茨城、櫪木、群馬、静岡、愛知、石川、滋賀、熊本的蔓延防止重點措施也將同步延長至9月中旬。

日本單日確診數7月29日首度突破1萬人，怎知才過了2週多，13日單日確診直接飆破2萬人，創下有史以來的最高紀錄。此外，隨著確診人數不斷飆升，醫療資源緊繃，多數確診患者只能留在家中隔離休養，截至11日的最新數據顯示，全日本一共有7萬4063名確診者染疫後無法得到適當的醫療資源，只能在家療養，相較前一週的4日增加了2.8萬人。

根據《日本放送協會》報導，日本全國16日需要呼吸器輔助或是住進加護病房的重症患者來到1603人，已經連續4天創下新高。

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