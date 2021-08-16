快訊／非法外籍移工確診「感染源不明」　柯文哲嘆：對「隱晦案例」頭痛

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心16日公布，新增8例本土確診，其中以新北市6例最多，其次為台北市1例、桃園市1例，另確診個案中無新增死亡。台北市政府16日下午3時15分召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，北市今天新增的案例，屬於沒有戶籍、身份證和健保卡的外籍移工。

台北市政府16日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤出席，並對北市9月1日採實體上課、雙北面臨疫苗空窗期、政院確定五倍券免付1000元直接領取並推數位加碼、醫生陳佩琪暗批衛福部長陳時中、卡神楊蕙如指視訊「麟洋配」沒通知等問題做回應。

柯文哲提到，台北市16日新增1例確診，屬於不明感染源，而昨天（15日）也有新增1例，這2例都屬於「沒有身分證、健保卡」的外籍移工，且也沒有戶籍，所以現階段從社區找潛伏感染源越來越困難，大部分都可以清掉，現在就剩下一些「比較隱晦的案例較頭痛。」

柯文哲指出，從每週統計數字來看，萬華已經不再是疫情熱區，因為萬華上週只有2例，而中山區、大同區也都是各2例，顯見萬華和其他行政區一樣不算疫區，「大規模感染真的被我們消滅掉了，剩下散在每個行政區，特別是比較隱晦的案例。」目前看起來台灣內部相對安全，只是世界仍燒得亂七八糟，所以邊境管制仍要小心。

指揮中心表示，新增8例本土病例，其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為3例男性、5例女性，年齡介於10多歲至50多歲，發病日介於8月10日至8月15日。個案分布為新北市6例、台北市及桃園市各1例；其中6例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）