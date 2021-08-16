女警亂開紅單遭記申誡二次　貼文討拍再被爆「喊腰痛不背槍」

▲女警行政違失被記申誡二次 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市海山警分局日前一名女警因取締交通違規罰單引用錯誤法條，或是遭投訴後撤單率高，經了解她有身心狀況的問題，因此要求「禁止領用」電子告發設備，卻又擅自拿取開紅單，分局因此記她申誡二次，女警心生不滿在臉書社團貼文，意外釣出同所同仁再爆料「她還天天喊腰痛不能背槍」。

據了解，這名女警大學畢業後特考班畢業，3年前先在新北市中和警分局服務，後來調到海山警分局派出所。由於她時常在執行交通違規取締告發工作時，常常錯引用法條，甚至開單時與民眾起口角，遭投訴後撤單，頻率相當高。

分局介入調查後，發現女警身心狀況出了問題，有就醫服藥，不適合執行取締工作，於是要求「禁止領用」電子告發設備，上個月（7月）28日上午8至10時她擔服巡邏勤務，竟擅自拿取電子告發設備，在板橋文化路二段對使用手機機車騎士開紅單。

女警返隊後被所長發現，依警察人員獎懲標準的行政違失記申誡二次，她心生不滿到臉書社團貼文，還意外釣出同所同仁加碼爆料「天天喊腰痛，要求不能背槍」，更扯的是，她還將醫生開的身心藥物一次吃完，開警車巡邏時，在副駕倒頭呼呼大睡。

目前分局已由心理諮商單位「關老師」介入輔導，並協助就醫，更調整她的勤務，除了不讓她領配槍，也僅安排較靜態勤務，坐值班台受理報案、備勤，並減少巡邏勤務量。女警狀況漸趨穩定，分局將持續關懷並給予協助，期待她早日康復。

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