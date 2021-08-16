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陸統計局：洪災、疫情影響7月經濟指標　全年增速呈「前高後低」

▲▼大陸河南暴雨成災。（圖／CFP）

▲大陸多地暴雨成災，對經濟活動造成影響。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家統計局發言人付凌暉16日表示，7月份在高溫、暴雨，及部分地區疫情散發的狀況下，國民經濟主要指標當月同比增速有所回落，「去年經濟受到疫情影響，整體趨勢是前低後高，今年受基數影響，全年來看主要經濟增速會呈現前高後低的狀況。」

付凌暉指出，從7月當月看，部分消費領域和服務業增長有所放緩，部分地區，像河南、江蘇、湖南等地社會消費品零售總額增速在不同程度上比上月有所回落，還有接觸型聚集型行業，比如批發零售、住宿餐飲等行業增速比上月有所回落。

▼Delta疫情於多省爆發，防控措施不斷升級。（圖／CFP）

▲▼江蘇揚州,新冠檢測。（圖／CFP）

對於下半年經濟發展態勢，付凌暉提到，去年經濟受到疫情影響，整體趨勢是前低後高，今年受基數影響，全年來看主要經濟增速會呈現前高後低的狀況。從今年上半年情況來看，兩年平均增速總體上保持加快態勢，「今年上半年經濟兩年平均增長5.3%，比一季度加快了0.3個百分點，說明經濟總體保持恢復態勢。」

付凌暉表示，綜合來看，下半年經濟仍然會保持穩定恢復的態勢，主要宏觀指標會保持在合理區間，發展質量會繼續提升。

付凌暉強調，下階段，隨著新發展格局構建的持續推進，供給側結構性改革繼續深化，改革創新力度加大，發展質量有望繼續提高。

▲▼中國河南省鄭州市洪水肆虐。（圖／CFP）

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