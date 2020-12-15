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前11月民間投資首轉正　陸統計局：經濟持續復甦

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▲▼GDP，繁忙的江蘇連雲港港口集裝箱碼頭。（圖／CFP）

▲新冠肺炎疫情影響中國今年經濟表現。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸國家統計局15日公布11月份經濟數據。其中，2020年11月，全國規模以上工業增加值年增7.0%，增速比上月加快0.1個百分點，另1到10月工業企業實現利潤總額、1到11月民間投資總額年增率分別為0.7%、0.2%，雙雙為今年內首次由負轉正。

大陸國家統計局表示，隨疫情防控和經濟社會發展工作深入推進，落實「六穩」、「六保」任務，目前工業服務業繼續回升、投資消費不斷改善；就業物價總體平穩、基本民生保障有力，國民經濟持續穩定恢復。

從數據來看，2020年11月，大陸全國規模以上工業增加值年增7.0%，累計1到11月，年增2.3%。其中，裝備製造業和高技術製造業表現較好。

▲▼中國大陸工廠,工業,生產線,製造業。（圖／CFP）

▲中國推動製造業景氣復甦。（圖／CFP）

另1到10月，全國規模以上工業企業實現利潤總額50124億元人民幣，年增0.7%，年內首次由負轉正；其中10月份規模以上工業企業實現利潤總額同比增長28.2%。11月份，中國製造業採購經理指數為52.1%，連續9個月位於臨界點以上。

服務業方面，11月大陸全國服務業生產指數年增8.0%，比10月份上升0.6個百分點；服務業商務活動指數為55.7%，比10月份上升0.2個百分點。

消費方面，11月份，大陸社會消費品零售總額39514億元人民幣，年增長5.0%，比10月份加快0.7個百分點，消費升級類產品表現較佳。

投資表現上，1到11月，全國固定資產投資（不含農戶）年增長2.6%，比1到10月份加快0.8個百分點。分領域看，基礎設施投資年增1.0%、製造業投資下降3.5%、房地產開發投資增長6.8%；民間投資增長0.2%、高技術產業投資年增11.8%。

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