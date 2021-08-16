快訊／馬來西亞首相慕尤丁正式請辭　官方發文告證實

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞國家王宮證實，首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）已在16日向最高元首蘇丹阿布都拉（Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah）遞交辭呈，結束其不足1年半的執政。不過，由於元首認為現在不是舉行大選的好時機，因此慕尤丁將執行看守首相的職責，直到新首相就任為止。

▲馬來西亞首相慕尤丁宣布辭職。（圖／達志影像／美聯社）

綜合當地媒體報導，慕尤丁在16日中午進入國家皇宮覲見最高元首蘇丹阿布都拉，讓慕尤丁即將辭職的傳言鬧得沸沸揚揚。在經歷約半小時的會談後，國家王宮在下午2點47分發布文告指出，最高元首已接受慕尤丁及其內閣的辭呈。

文告中也強調，截止8月10日，馬來西亞有79%的地區疫情都亮紅燈，因此國家元首認為，目前並不是舉辦大選的好時機，因此慕尤丁將持續擔任看守首相，直到新首相繼任為止。

慕尤丁也在下午3點發表演說指出，由於他已失去多數國會議員的支持，加上在野黨也拒絕了他籌組跨黨派政府的提議，因此他與其內閣決定依據憲法辭職。慕尤丁也在演說中為自身的不足向全民道歉，同時也期許新政府能繼續為人民服務，在10月達成群體免疫的目標，並讓國家經濟復甦。

慕尤丁自去年3月以極小差距掌握國會多數上台後，就因為未能取得絕對多數，持續被質疑其政府的合法性，頻頻遭遇下台壓力。目前首相府尚未宣布未來接棒的首相人選是誰，但當地媒體指出，慕尤丁所帶領的土團黨及其執政聯盟的盟黨有多位人選正極力爭取成為下一任首相，其中包括擁有王室血統的拉沙里（Tengku Razaleigh Hamzah）和副首相伊斯邁沙比里（Ismail Sabri Yaakob）。

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