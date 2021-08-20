高端第六輪還有剩！指揮中心規劃2度加開預約「限定新登記5萬人」

記者洪巧藍／台北報導

第六輪高端疫苗預約今日中午結單，指揮中心公布最新統計，有59.9萬人完成預約，並沒有約滿61.4萬劑份量。指揮中心指揮官陳時中說明，目前高端還有疫苗檢驗封緘中，估計適當時機會再加開預約，提供8/16疫苗平台重啟之後新選擇高端的5萬人預約。莊人祥說明，這一次加開仍屬於第六輪，尚未確定時間，不排除在8/23開放接種後同時進行，但會在8/29之前接種完畢。

▲指揮中心記者會 。（圖／指揮中心提供）



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第六輪首度提供國產疫苗高端約61.4萬劑，預約登記在8/13日結算，有約90萬人有意願接種；進一步在8/16開始開放預約以及重啟意願登記。第一階段開放36歲以上民眾，8/18結算後進一步開放20~35歲民眾預約，到今日總結算有59萬9613人完成預約，佔符合資格人數66%，這些對象會在8/23到8/29完成接種。

其中36歲以上一般民眾符合資格60.5萬人，8/18中午12點收單，有41.9萬人預約；20~35歲名民眾符合資格29.4萬，20日中午收單，有18萬人預約。

以第六輪提供61.4萬劑疫苗估算，疫苗還剩約1.5萬劑。陳時中說，後續疫苗還在持續檢驗封緘，重啟登記之後估計有5萬人新登記選擇高端，適當時間會再針對該族群開放預約。

莊人祥說明，再次加開還是算在第六輪，僅限意願登記重啟之後新登記的對象，至於先前登記沒有預約者則會排到下一輪再次輪到高端時發送簡訊。

而先前副總統賴清德原表態接種聯亞疫苗，但聯亞申請緊急使用授權審核未通過之後才登記有意願打高端，若重新加開，預期將是符合預約資格對象之一。