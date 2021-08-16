可以游泳「卻不能洗澡」　降二級「矛盾大集合」被酸爆：啥邏輯

▲目前尚不開放泳池的淋浴間。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

全台降二級警戒，自8月10日到23日，各場域、行業在管制上也有進行調整，包括有條件開放泳池、超商可販售熟食，但得由工作人員服務等。然而，部分鬆綁的項目被批超矛盾，就有網友吐槽狂問，「可以游泳但不能洗澡？」

指揮中心日前公布「二級警戒各行業別管制作為」，在戶外活動、室內館場、運動、教育社福、及桌遊店和超商等，都有適度鬆綁；然而，不少規定卻讓人一頭霧水，甚至質疑根本超矛盾。

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其中有幾項就備受熱議，例如開放游泳池，但淋浴設施卻不能使用，另外附屬區域包括兒童戲水池、冷熱水池、SPA區、烤箱等也暫不開放。對此，許多網友傻眼直呼，「不開放淋浴間的游泳池是三小啦」、「開放泳池，但無法沖洗？邏輯是什麼」。

▲不少民眾傻眼，可以游泳卻不能洗澡。示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

另外，像是可以衝浪，卻不開放在海邊游泳、浮潛，也掀起不少質疑聲浪，「政府搞什麼，到現在還不開放海邊游泳，那是最不密集的休閒運動了」、「海邊浮潛到底可不可以開」、「可衝浪不能海邊游泳、浮潛超腦洞！你最好給我一直站在趴板上，不要掉下來」、「海水浴場有沒有開放」。

對於圖書館開放，K書中心卻沒鬆綁，許多網友也炸鍋，困惑直呼「開放標準真的謎」、「當初健身、電影可以，圖書館、育幼不行，擺明就雙標了，吵也沒用啦」、「K書不行，婚禮可以、上班可以」、「解封原則就是，沒有原則」、「可以去健身房讀啊」。

【二級警戒各行業別管制作為】

通則篇

1.除飲食外，外出全程都得戴口罩。

2.實聯制，並保持社交安全距離。

3.人流控管或總量管制。

4.室內空間至少1.5米／人（2.25平方米／人），室外空間至少1米／人（1平方米/人）。

5.室內人數限制50人，室外人數限制100人，若超額則提防疫計畫100人。

▲百貨美食街座位皆設有隔板。（圖／記者劉亮亨攝）

飲食篇

1.各縣市雖然已經開放內用，但同桌者採梅花式安排座位或使用隔板；自助餐型態的餐廳，應有適當阻隔。

2.統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK超商有條件開放內用座位區，但廁所仍不對外開放；大賣場好市多、家樂福也宣布開放餐飲區，相關防疫方式按各縣市政府規定。

3.開放販售超商茶葉蛋、關東煮等熟食，但須由工作人員夾取食物。

4.在戶外通風處、保持安全社交距離情況下，可以脫下口罩飲食。不過，傳統市場及夜市仍禁止試吃及邊走邊吃。

交通篇

1.獨自駕駛可不戴口罩，若有2人以上同乘就要戴口罩。

2.車內飲食，同車內若為同住家人可直接飲食，若有非家庭成員則需輪流。

3.台鐵、高鐵公共空間（大廳、車廂、候車區）除用餐區外，不開放飲食。

運動與戶外休閒篇

1.游泳池全面開放，但不開放淋浴間、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室等。

2.可以到海邊遊玩，但仍須戴口罩；潛水、衝浪等水上活動也已經開放，不過，上岸後要戴上口罩，海泳則暫不開放。

3.開放17處國家森林遊樂區、3處平地森林園區、4處林業文化園區、8處自然教育中心、9處生態教育館，入園皆有總量管制。

4.開放申請進入國家公園生態保護區、自然保護（留）區及野生動物保護區。

5.開放部分高山營地，營地帳篷除同住家人外，以1人1帳為原則。

6.降載開放阿里山林業鐵路。

7.開放50人以下旅行社帶團出遊，遊覽車採取梅花座，每車最多載20人，但不能在車上唱歌。

民俗篇

1.可舉辦婚禮，每一隔間保持室內50人、室外100人上限，但不能逐桌敬酒。

2.可進塔祭拜，同樣維持室內50人上限，室外搭棚祭拜最多100人。

3.公司行號或住戶可自辦普渡活動，但普渡後的福宴、平安宴等具聯誼性質餐會還是禁止辦理，原則上就是禁止在普渡活動飲食，另也禁止遶境、進香、遊行等。

▲許多人也不解，為何圖書館開放，K書中心卻不行。（圖／記者呂佳賢攝）

室內篇

1.醫院陪病、長照機構探望仍未開放。

2.釣魚（蝦）場開放，但禁止在座位旁一邊垂釣一邊烤東西吃；娃娃機店、小說漫畫出租店等也已經開放；桌遊場所則只開放一般零售交易，不可到店遊玩。

3.表演場館、展覽場館、電影院、社會教育機構內，可開放使用語音導覽及穿戴式、互動式、觸動式之設施，每次使用前後須確實清消。

4.開放水試所澎湖水族館、特生中心保育教育館、黑面琵鷺生態展示館、高雄農改場陳列館，實施入館總量管制。

5.表演場館開放觀眾入場，座位安排採間隔座、梅花座，或保持室內1.5公尺及室外1公尺等適當社交距離，不設搖滾區，舞台或表演區前端與第一排觀眾前端，間隔至少3公尺以上。

6.開放按摩、美容場所（保持通風良好），每張躺床及座位應至少間隔2公尺，躺床及座位應放置隔板、屏風或布簾等阻隔物，要脫口罩的臉部美容項目則不開放。

▲KTV仍未開放。（圖／取自免費圖庫pixabay）

教育篇

1.幼兒園、補習班、課照中心、托嬰中心等單位有條件開放。開放條件為教師及工作人員新冠肺炎疫苗施打率達8成，未施打疫苗或接種未達14天者，須出示3天內快篩或核酸檢驗陰性證明，並且每3到7天定期快篩。

2.有條件開放社區大學及樂齡學習中心實體課程；社區照顧關懷據點、親子館、職業訓練也是有條件開放。

仍須關閉之場所

1. 歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）。

2.遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所。

3.K書中心。