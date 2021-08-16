獨／中鋼男打莫德納亡「黨工身分曝」　同志驚：才領表要參選

▲中鋼李姓員工猝逝，同事一早前往慰問致意，死者妻子（紅圈）出門感謝 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

中鋼一名李姓員工施打默德納疫苗20小時之後，就在辦公室昏迷、嘔吐送醫不治。這個消息不只是對家屬來說也是難以接受，國民黨也是相當意外，因為今年57歲的李姓員工還是國民黨林園區黨代表，第一時間猝逝的消息，迅速在地方上迅速傳開。

中鋼的李姓員工是在14日下午四點在鳳山體育館施打莫德納疫苗，家屬表示他到隔日，也就是15日上午七點之前都沒有任何異常，直到上午十點接獲中鋼公司來電，表示李姓員工嘔吐、昏迷，隨即被送往了醫院，李姓員工的老婆接到電話趕到醫院，人已經死亡，所以老婆非常傷心「連最後一面都沒有見到」。

▲中鋼一名李姓員工在施打莫德納之後，隔日死亡 。（圖／記者吳世龍攝）

由於這名李姓員工是國民黨林園區黨代表，也是林園青工會的，中午過世的消息，立刻迅速地方傳開來，就有人說「昨天林園一位前會長去打完莫德納後，身體不適送醫不治」，還非常感嘆「昨天才在路上看到他」、「鳳山衛生所詢問是否解剖驗屍，家屬目前不願意」、「因為到院前死亡，小港醫院不開立死亡證明，應該會由檢察官相驗」。

近期國民黨在進行黨代表選舉，據了解李姓死者在上週才幫自己跟太太領表，沒想到現在卻身亡。讓國民黨高雄區黨內同志也都不敢相信，雖然現在已經由醫院通報「疫苗接種疑似不良反應」，不過要釐清之間是否有關，還是得要進行解剖，目前家屬還沒有確定，而檢察官在16日將到喪宅進行初驗，屆時家屬才可能會有進一步明確態度。

▲疫苗莫德納。（圖／路透）