身心障礙者任「友善特派員」　嘉義市打造友善城市

▲嘉義市「友善在嘉 愛我+1」特派員授證，市長黃敏惠號召大家用愛與行動建構友善城市 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為推動無障礙環境與友善社會發展，嘉義市政府邀請身心障礙者擔任「友善特派員」，親身走訪發掘在地友善店家；並號召各類型店家加入「特色友善店家改造協助行動計畫」，預計將徵選出10名以上店家，提出店內空間或服務友善構想，滿足不同族群需求。活動現場由嘉義市長黃敏惠親自為21位身心障礙者戴上「友善特派員證」，期許透過共同參與，打造嘉義市成為友善城市。

市長黃敏惠表示，嘉義市從過去高齡友善城市，走到「全齡共享世代宜居」的幸福城市。今日「友善在嘉 愛我+1」記者會，凝聚多位身心障礙者、社工師及友善嘉透透等團體，一起來為這個城市解決問題。大家一起換位思考彼此拉近距離，共同解決不同身心障礙者、行動不方便高齡者的需求。另外以要特別感謝所有的特派員，不僅要通過訓練課程，同時也會實地走訪嘉義市100家店家進行宣導，讓嘉義市成為友善的城市，你我都能成為讓嘉義市更有善的助力。

社會處表示，對於身心障礙者、行動不便的高齡者或是與孩童出門的家長來說，到餐廳用餐、逛百貨公司或單純走出家門等，往往都是艱鉅的挑戰。嘉義市推動的「110年一齊趣嘉遊‧全齡友善旅遊-友善店家輔導及無障礙空間修繕服務」，正是為了讓不同需求的民眾都能安心出門的計畫，以「友善在嘉，愛我＋1」為號召，計畫內容包含培訓身心障礙者以及有興趣的市民朋友成為友善特派員，並由特派員實地走訪嘉義市的各個店家，探尋出友善的服務及設施，最後將成果登錄於網站，建立屬於嘉義市的友善店家資訊網。

此外，計畫也推出了「特色友善店家改造協助計畫」，以「出入無礙、動線平順、服務平等、婦幼友善」為四大目標，邀請嘉義市的特色店家提出讓店內空間或服務更友善的構想，例如營業場所出入口的無障礙設施改善、設置友善優先席、提高親子友善的服務等，並經過評選後，由主辦單位協助店家完成構想，預計將徵選至少10家以上的店家。

「友善在嘉，愛我+1」計劃相關資訊及嘉義市友善店家，歡迎搜尋「嘉義市友善店家資訊網」 https://sites.google.com/view/chiayifriendly

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