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PAUL吃播遭網友攻擊　用超強反差反擊：變一個人

▲▼ PAUL吃播遭網友攻擊　用超強反差反擊：變一個人 。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

藝人Paul 喜歡品嚐美食，加上老婆又是「廚神級」的好手藝，讓他每天大飽口福，從不忌口的他也因此深受肥胖所苦，甚至影響健康。為了逼他減肥恢復健康，老婆咪咪在今年四月在臉書上「宣戰」，三個月的時間，只要Paul減肥1公斤，就可以獲得2萬元，而且是用咪咪自己的私房錢當獎金；為了讓老婆刮目相看Pau答應接受老婆挑戰！

▲▼ PAUL吃播遭網友攻擊　用超強反差反擊：變一個人 。（圖／業者提供）

▲藝人Paul 喜歡品嚐美食不忌口，今年四月老婆咪咪在臉書上「宣戰」只要Paul減肥1公斤，就可以獲得2萬元。

甩肉10公斤 Paul六塊肌見客

才正準備瘦身，五月就遇上疫情居家防疫期，讓Paul無法出門運動，原以為Paul會挑戰失敗，但到七月初，Paul竟然已經減去十公斤，已經為自己賺到了20萬的減肥獎金，成果非常驚人；老婆不但沒有心疼荷包失血，反而非常滿意的說：像撿到了一個新老公一樣，非常滿意。為了慶祝Paul「重新做人」，夫妻兩人還進棚拍了一組結婚紀念照，Paul腹部六塊肌隱約可見，瘦身成果真的非常驚人。

▲▼ PAUL吃播遭網友攻擊　用超強反差反擊：變一個人 。（圖／業者提供）

▲遇上疫情居家防疫讓Paul無法出門運動，但到七月初Paul竟然已經減去十公斤，成果非常驚人。

減重一周卡關 醫師神隊友助攻

Paul表示：「在瘦身前一周，我不吃澱粉，每天跑步機30分鐘到一小時，但才瘦了兩公斤後就卡關，真的非常灰心，後來我的醫師朋友，推薦我一種新配方，結果就這樣一路瘦了十公斤，真的非常感謝他的幫忙。」在記者詢問下發現，Paul所說的配方是一種SNEP的「有酵菌」。

▲▼ PAUL吃播遭網友攻擊　用超強反差反擊：變一個人 。（圖／業者提供）

雙醫學大學研發 SNEP酵素+益生菌每周可減2~3

目前，台灣大葉大學博士及醫藥大學產學合作，已經共同研發出塑崩SNEP( SOD抗氧化+NAD抗老化+酵素+三益菌 )，運用SNEP四種黃金元素以共生技術產生「SNEP有酵菌」，試驗證實可以增加體內NAD+濃度，幫助提升新陳代謝，每周可以減少2~3公斤體內多餘的廢物，達到持續減重的效果；而Paul之所以可以在三個月減重十公斤，SNEP正是最大的功臣。

▲▼ PAUL吃播遭網友攻擊　用超強反差反擊：變一個人 。（圖／業者提供）

▲博士及醫藥大學產學合作研發出塑崩SNEP可以增加體內NAD+濃度，幫助提升新陳代謝，每周可以減少2~3公斤體內多餘的廢物

證實：SNEP可激活體內NAD+瘦身激素

生技博士林宥彤指出：我們每天吃進的食物，無論是醣類、蛋白質、脂質都需要經過一連串的分解，才能提供人體可用的能量，而在這過程中體內的「NAD+」，可以幫助食物分解為乙醯輔酶A，讓身體代謝多餘的醣類、脂肪；年輕時因為NAD+濃度高，讓新陳代謝效率極佳，但年過三十後就會開始遞減，所以必須靠食品來補充。每天食用SNEP可以幫助體內增加NAD+的複合成分，讓代謝率提升到最佳狀態，如此一來瘦身一點都不難。

▲▼ PAUL吃播遭網友攻擊　用超強反差反擊：變一個人 。（圖／業者提供）

雙醫學大學研發 SNEP酵素+益生菌
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