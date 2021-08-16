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共機頻繁擾台　馮世寬曾授權空軍司令「發動第一擊」

▲馮世寬撰文緬懷沈前總長。（圖／軍聞社）

軍聞社／記者李忠軒臺北14日電

「八一四」是屬於空軍的光榮日子，退輔會主委馮世寬日前在該會發行的八月份《榮光雙週刊－大鵬隨筆》中，撰文緬懷去年因「0102專案」不幸殉職的前參謀總長沈一鳴上將，字裡行間流露出失去同袍的不捨，更為國家慟失優秀將領感到惋惜。

馮主委在文中表示，日前收到國防部編印的《雄鷹丹心：參謀總長沈一鳴一級上將紀念集》專書，內容引人入勝，且與心中對沈前總長的觀感十分相符，令他原本平靜如水的心情，又掀起不小的漣漪，令人不敢相信與想像的事卻真的發生了，回想沈前總長曾與前部長嚴德發聯袂拜訪退輔會，是退輔會從未有過的榮耀。

馮主委表示，退輔會日前將12樓外賓接待室及相鄰的會議室進行整修，正思考要如何佈置會議室，碰巧收到八德榮家榮民賀永忠前輩所贈送的「千手千眼無礙大悲心陀羅尼」裱框篆體字畫，與沈前總長及嚴前部長拜訪時的合影照片擺放在一起，令人有說不出的融合感。

馮主委說，賀永忠前輩得知此事後，隔日便又送來寫有「觀心觀道觀意境而觀空，無念無相無執著而無我」的隸書鏤空對聯，裱掛在合影照片對面、原本用於裝飾的面板上， 讓會議室整體顯示出莊嚴雅緻。 　馮主委回憶起他剛上任國防部長，沈前總長擔任空軍司令，第一次向他報告人事案時，沈司令清楚說明推薦人選的原因，讓他印象深刻，後來也更換原本心中的人選，同意沈司令所推薦的人事案。

▲▼馮世寬穿著整套飛行服赴立院備詢。（圖／記者楊蕓攝）

▲馮世寬過去曾穿著整套飛行服赴立院備詢。（圖／記者楊蕓攝）

馮主委也提到，當時中共機艦對臺灣本島侵擾日漸頻繁，某次在沈司令陪同下，前往空作部了解中共機艦的動態，他當下即指示「如若狀況危急時，完全授權空軍司令發動第一擊，絕不可讓我們的飛行員被擊落」，沈司令也將此一指示適切轉達給空軍各聯隊幹部，後來馮部長在視導空軍聯隊時，詢問司令是否有轉達指示事項，得到的答覆令他非常滿意，不僅完整傳遞他所想表達的話語，更讓每位飛行員清楚了解這項指示背後的涵義，這次事件再次讓馮部長對「沈一鳴」這個名字留下非常好的印象。

馮主委說，過去他總是聽到別人稱讚沈前總長的好，從未聽過關於他的負面評價，在與沈前總長接觸的期間，也在他身上得到驗證，如此優秀的人才，最後卻因公殉職，沒能繼續為國家奉獻他的能力與專長，對國家而言的確是莫大損失，全體國軍官兵應以沈前總長為榜樣，傳承他畢生為國家及國軍犧牲奉獻的精神，貫徹國軍保國衛民的神聖使命。 　最後，馮主委想向沈前總長說一聲「沈總長，我們想您了，我們永遠的懷念您！」

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