法艦離奇現身台海　MMSI一查是「救難船」仍停在加拿大東岸

▲marinetraffic網站曝光的彰化外海船艦編號為加拿大救難船。（圖／新‧二七部隊 軍事雜談粉絲專頁）

記者魏有德／綜合報導

船舶追蹤網站「marinetraffic」消息指，一艘法國海軍「普羅旺斯號」巡防艦（FS Provence, D-652）昨（11）日出現在彰化芳苑外海，不過，根據MMSI（Maritime Mobile Service Identity ）的訊息顯示，該艦編號為999999998，實為一艘救難船，目前仍停靠在加拿大東岸，並非編號227999300的普羅旺斯號巡防艦。

▲中華戰略學會研究員張競。（圖／取自張競臉書）

對此，中華戰略學會研究員張競分析，依據MMSI識別碼加以辨識，此種假訊息根本就沒有三分鐘存活能力。假若與當事國海軍有點交情，透過網路社交媒體通聯，也可以確認澄清，「但是放話搞『認知戰』就是靠著這些時間差，才能獲得唬弄人大打烏賊戰空間。」

張競指出，此種極度反常之軍事動態訊息，根本就是在挑戰媒體大作智力測驗，「而且追查訊息最原始來源，永遠是在午夜時分神來一筆，然後再經過特定媒體管道，以即時報導方式加以處理，經過其他媒體轉載後，名嘴加入評論放話，最後在情緒激動下，根本就沒有人再去追查最初放話源頭。」

張競強調，「刻意去亂放訊息，根本就是刻意挑動北京情緒，在兩岸已經充滿猜疑狀況下，存心攪局火上加油，國人應沈穩面對，不要胡亂被人牽著鼻子走。」

▲ 法國海軍普羅旺斯號巡防艦（FS Provence D-652）。（圖／達志影像／美聯社）

根據日本軍武迷「やんずJAPAN」的推特上文章顯示，該艘停靠在彰化外海的船艦在MMSI （Maritime Mobile Service Identity）上的代碼顯示為999999998，應是一艘停靠在加拿大東岸的救難船，不過，卻被認為是編號227999300的普羅旺斯號巡防艦。

至於臉書粉絲頁「新‧二七部隊 軍事雜談」也提到法國海軍「普羅旺斯號」巡防艦（FS Provence，D-652）出現在彰化芳苑外海，同時，該專頁也強調，「雖然經本站查證確實在彰化外海有一艘法國海軍的軍艦位置，但不確定是否為『普羅旺斯號』」，並附上「marinetraffic」網站的截圖。