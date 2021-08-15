　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國20年訓練、提供武器　阿富汗政府軍為何不敵塔利班

▲▼阿富汗政府軍。（圖／路透）

▲阿富汗政府軍。（圖／路透）

文／中央社

阿富汗局勢因塔利班攻城掠地速度驚人而急遽惡化。美國媒體認為，這凸顯美國20年來希望把阿富汗政府軍打造成一支堅強、可不依外援獨立作戰勁旅的努力徹底失敗。

在美國宣布撤軍後，民兵組織塔利班（Taliban）5月起就發動攻勢並連戰皆捷，而最近幾天政府軍更在超過15個大城潰敗，阿富汗最重要的兩個省會坎達哈（Kandahar）、赫拉特（Herat）均在13日淪陷。

政府軍頻頻不戰而降導致戰況急遽惡化，數百萬美元美式裝備與美援直升機被塔利班擄獲的影像更在網路瘋傳。美國過去20年投注超過830億美元（新台幣2.3兆），提供武器、裝備與訓練協助阿富汗建軍，眼看都要付諸流水。

● 軍警早不願為政府賣命 未戰已敗

「紐約時報」指出，官員們完全清楚政府軍實際員額遠低於帳面的「吃空餉」現象卻選擇無視，任由貪腐形同公開秘密般橫行，讓阿富汗軍、警早對政府領導階層深懷憤恨。當塔利班趁美國撤軍發起攻勢，只是讓軍警「不值得為總統甘尼（Ashraf Ghani）政府賣命」信念更堅定。

在坎達哈淪陷前，上週當地一處前線歷經數週激戰後，卻接連好幾天只收到一箱髒兮兮的馬鈴薯作為配給，此外什麼都沒有，重擊糧彈告盡、兵疲馬乏的官兵士氣。阿富汗空軍飛行員也抱怨，冒著敵火執行數不完的疏散任務後，長官居然只關心飛機的狀況而非他們。

阿富汗陸軍217軍團總部所在的昆都茲（Kunduz）11日淪陷。軍團司令塔瓦寇里（Abbas Tawakoli）說：「最不幸的是，一堆國會議員與政客彷彿在為敵人助陣。沒有一個地方是真正戰敗淪陷，都是輸在心理戰。」

▼阿富汗政府軍。（圖／路透）

▲▼阿富汗政府軍。（圖／路透）

● 貪腐病入膏肓 兵匪不分早失民心

「華盛頓郵報」一篇根據所取得政府機密報告的調查報導指出，帳面看阿富汗政府有軍、警35萬2000人，但真正找得到者僅25萬4000人。美國審計部門表示，阿富汗軍方高層長年灌水員額，揩美國納稅人的油中飽私囊，逼得美國要阿富汗提出包含指紋、臉部掃描等資料才願撥錢。

華郵表示，在他們取得的機密政府訪談資料裡，美國、北約乃至阿富汗政府官員提到政府軍時，都形容部隊不堪作戰、暮氣沉沉、訓練不足、貪腐、經常擅離崗位而且敵人滲透嚴重。

曾在坎達哈擔任阿富汗政府平叛顧問的美國海軍軍官強森（Thomas Johnson）在訪談裡透露，阿富汗民眾視警察如強盜，是他們國內「最可恨的機構」；一位不具名的挪威軍官在訪談時則說，他估計有30%的阿富汗警察帶著政府所發的槍械逃離部隊，然後私設崗哨收過路費。

前美國駐阿富汗大使克勞可（Ryan Crocker）在政府訪談裡表示，阿富汗警察衰敗並非缺槍缺人，而是因「貪腐已深入骨髓」而擔負不起維安職責。

▼塔利班份子在街頭巡邏。（圖／路透）

▲▼塔利班份子在街頭巡邏。（圖／路透）

● 小便斗誤為飲水機 教育匱乏難成精兵

2007到2008年以美軍作戰顧問身分協助阿富汗陸軍的葛拉維諾（Victor Glaviano）更稱阿富汗官兵毫無紀律，只是「會偷東西的蠢貨」，最會盜賣美援裝備，空有精良槍枝卻不會用，只會掃射浪費彈藥。

新入營的阿富汗官兵僅約1/5的人會讀寫，迫使美國與北約的訓練人員需為他們開辦識字速成班，但往往只有幾週而成效不彰。常識匱乏則是另一難題，有美軍特戰導師在訪談裡說，營區的阿富汗人會把小便斗誤為飲水機，還有人說非得實際放在傷口，才能教會阿富汗官兵使用止血帶。

除教育不足，忠誠與動機不純也是難解問題。據訪談人士披露，在阿富汗族群與部落緊張的歷史背景下，部隊裡掌握升遷者盡是出自地方軍閥勢力。

長年下來讓阿富汗公眾對一切感到厭惡，很多人甚至不知究竟是塔利班亦或政府才是真正魔頭。

前阿富汗內政部顧問米爾赫（Shahmahmood Miakhel）2017年接受訪談時說，他曾問地方耆老為何政府軍500人會打不過塔利班20或30人，對方回答「因為政府軍不是來捍衛民眾、對付塔利班，都是來賣槍械與油料賺錢的」。

▼美國從阿富汗撤軍。（資料照／路透）

▲▼美國從阿富汗撤軍。（資料照／路透）

● 缺乏宏觀規劃 美國北約咎由自取

一位不具名的美軍軍官在2016年的政府訪談裡表示，阿富汗1/3的地方警察「看起來更像毒販或塔利班」，成天只想從美軍單位弄到燃料賣錢。

政府訪談報告顯示，受訪官員多認阿富汗建軍不彰，美國與北約難辭其咎，包括訓練計畫設計不佳、欠缺協調，訓練師資也都不足。美國與北約負責訓練的人員只派駐6到12個月，訓練飽受不連貫之苦，甚至有美國訓練人員坦承，選這份工作純屬「混飯吃」。

美國與北約人員在訪談報告裡坦承，一開始動作慢、沒能把握反恐戰爭頭幾年塔利班式微時趕緊為阿富汗建軍，確實是失策，之後因塔利班捲土重來才又倉促著手，短時間又難以訓練好這麼多人影響成效。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
美國20年訓練、提供武器　阿富汗政府軍為何不敵塔利班
蘆洲河堤「男子自焚」！全身起火死亡
曾莞婷「收男星愛心告白」　抓包偷放閃
快訊／聯亞疫苗也要來了！　指揮中心將公布結果
颱風「奧麥斯」將生成　最接近台灣時間點曝
孟耿如更衣間聽怪聲　「細縫中有眼睛緊盯」！大叫嚇哭
全紅嬋爆紅「出現一堆親戚」！宗祠追認26世孫　網狂酸：夠現實

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國20年訓練、提供武器　阿富汗政府軍為何不敵塔利班

阿富汗爆發逃難潮…離境班機全部客滿　邊境口岸擠爆

關著5000塔利班＋伊斯蘭國囚犯　阿富汗巴格蘭基地守軍直接投降

快訊／阿富汗總統即將辭職　塔利班成立「臨時政府」接管統治

暴雨狂灌日本！河水溢出包圍醫院、土石流直衝民宅　百萬人受影響

「性侵惡狼」獲釋！18歲少女勇敢報案卻崩潰　跳下15F當場慘死

「免疫橋接」恐難獲國際認證？南韓7間疫苗廠進度曝光

快訊／阿富汗政府：將進行權力和平移交　首都喀布爾不會被攻擊

阿富汗首都被攻破　塔利班：喀布爾「和平投降」談判進行中

彩券爽中百萬！　強運男11天後又買1張「抱回8400萬元」嗨翻

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

野馬男移送「搖下車窗比中指」！　無悔意遭起底...曾自封優良駕駛

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

美國家庭在台迎接「新生兒」誕生 姊妹見萌娃回家反應暖翻眾網友

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

Google搜男友名字驚覺頭冒綠光 見全家福照秒崩潰：寶寶超像他

美國20年訓練、提供武器　阿富汗政府軍為何不敵塔利班

阿富汗爆發逃難潮…離境班機全部客滿　邊境口岸擠爆

關著5000塔利班＋伊斯蘭國囚犯　阿富汗巴格蘭基地守軍直接投降

快訊／阿富汗總統即將辭職　塔利班成立「臨時政府」接管統治

暴雨狂灌日本！河水溢出包圍醫院、土石流直衝民宅　百萬人受影響

「性侵惡狼」獲釋！18歲少女勇敢報案卻崩潰　跳下15F當場慘死

「免疫橋接」恐難獲國際認證？南韓7間疫苗廠進度曝光

快訊／阿富汗政府：將進行權力和平移交　首都喀布爾不會被攻擊

阿富汗首都被攻破　塔利班：喀布爾「和平投降」談判進行中

彩券爽中百萬！　強運男11天後又買1張「抱回8400萬元」嗨翻

馬桶堵塞「挖出一條條細根」！竟是對街「樹妖」爬2層樓⋯住戶嘆倒楣

先付1000變免費　五倍券政策「大轉彎」始末一次看　

快訊／蘆洲溪美越堤道「85歲男自焚」！全身起火燃燒亡

雷／《俗女2》上演「制服誘惑」！　PTT一片尷尬：跟爸媽一起看

詹子賢開轟兄弟解悶　歸功隊長王威晨3安氣勢

19歲終結者曾峻岳驚險解危　洪總賽後特別提點

我們是彼此的偶像　文姿云親曝東奧銀牌塔歐莉卡小故事

美國20年訓練、提供武器　阿富汗政府軍為何不敵塔利班

禮貌在哪？李光洙介紹親妹...金鍾國看完照片「斷聯」已讀不回

媽「乳房爛掉」她聞臭味才知…氣炸了！醫一句話害5萬人噴淚

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

國際熱門新聞

他煮飯忘記按電鍋開關　老婆暴怒直接揍斷6顆牙

快訊／塔利班進入阿富汗首都！

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

伊波拉病毒再現象牙海岸！　致命率達50%

富豪「省錢10招」曝　不喝星巴克、只刷1張卡

美國撤軍阿富汗淪陷　紐時：台灣感受更強

阿富汗總統辭職　塔利班接掌政權

阿富汗政府：將進行權力和平移交

海地強震227死！　全國進入緊急狀態一個月

新冠死神來敲門！一家8口「同天病歿」

海地房屋整片全倒　7.2強震畫面曝

小笠原火山「海底爆發」影片曝光

等不到巴黎奧運　女選手家中猝死

塔利班攻來了　離喀布爾剩11公里

更多熱門

相關新聞

阿富汗出現逃難潮　機場被擠爆

阿富汗出現逃難潮　機場被擠爆

塔利班叛軍15日已經兵臨阿富汗首都喀布爾城下。當地居民懼怕塔利班掌權後可能重新實施嚴厲教法統治，在阿富汗各個對外口岸都爆發「逃難潮」。其中，喀布爾機場湧入大批民眾，出境客機班班客滿。

阿富汗政府：將進行權力和平移交

阿富汗政府：將進行權力和平移交

喀布爾淪陷　塔利班：和平投降談判進行中

喀布爾淪陷　塔利班：和平投降談判進行中

塔利班逼近！喀布爾人搶領現金兌美元

塔利班逼近！喀布爾人搶領現金兌美元

快訊／塔利班進入阿富汗首都！

快訊／塔利班進入阿富汗首都！

關鍵字：

阿富汗塔利班

讀者迴響

熱門新聞

沒腿也照劈腿！「連體夫妻」渣夫偷吃火辣女粉絲

點名福原愛被傳回日本　夢多「掛台灣國旗」道歉

霍尊宣布退出演藝圈！群組被挖黑名單

男染疫「搭車就醫採檢2次」！醫爆超扯破口：很怒

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

陸網狂罵「江宏傑無縫接軌」背叛福原愛！真相傻眼

快訊／鳳小岳妻懷孕9月「痛失孩子」

「中壢外籍勞工都買房了！」網：月薪拚到50K正常

高中生墜橋昏迷！父見書桌上「6字紙條」崩潰

《小學堂》小西瓜近況曝光！

媽幫墊錢買野馬！23歲男遭羈押…舅舅發聲了

陸商發豪語「賺外國人錢」 砸43億建「鐵達尼號」...7年後現況曝

3惡煞棒砸檳榔店　「淡定西施」被神出來了

他煮飯忘記按電鍋開關　老婆暴怒直接揍斷6顆牙

前輩氣吼「我就是要摸」啪啪戲來真的

更多

最夯影音

更多
公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　
出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

野馬男移送「搖下車窗比中指」！　無悔意遭起底...曾自封優良駕駛

野馬男移送「搖下車窗比中指」！　無悔意遭起底...曾自封優良駕駛

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面