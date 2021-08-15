全紅嬋爆紅「出現一堆親戚」！宗祠追認為26世孫…網狂酸：夠現實

▲中國14歲全紅嬋奪得奧運跳水金牌。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

中國大陸14歲跳水小將全紅嬋在奧運奪金之後，一夜之間變成了體育明星，她位於廣東湛江的老家不僅變成了「網紅打卡聖地」，不少人爭相蹭熱度也讓全紅嬋的媽媽哭嘆「現在才知道家裡有這麼多親戚」。而近日又傳出廣東湛江市全氏總支本家，要追認全紅嬋為26世孫，引發熱議。

綜合陸媒報導，全紅嬋在東奧賽場上三跳滿分奪下金牌，入水時的完美表現賽後被外界稱為「水花消失術」，也讓她初嚐一夕爆紅的滋味，不止成為外媒與網友熱議的焦點，廣東省湛江市全氏總支本家更傳出要追認全紅嬋為26氏孫，並修訂家譜、立門族牌位和匾額，加入全紅嬋這一支門第進入本家宗嗣，未來全紅嬋還能獲得獨立牌位。

▲全紅嬋奪金後，家門被民眾包圍，日夜狂吵。（圖／翻攝微博）

消息曝光後，馬上引發不少討論，許多大陸網友直言，「只有光宗耀祖才配做一家人？」、「笑死人」、「人還在沒必要這麼早宣布吧」、「一個宗祠靠一個小女生出名？」、「一句話！噁心」、「人窮祖先也不認你」、「窮在鬧市無人問，富在深山有遠親。真是有夠不要臉的」、「有夠現實啊」。

全紅嬋未成名前，家裡貧困，母親生病還借不到錢治病；奪金爆紅後，許多親戚都趕來搶合照、蹭熱度，甚至還有疑似當地官方派遣大型吊車與多名工人，連夜把全紅嬋家的泥土地鋪成水泥地，迎接她光榮返鄉，讓全家不知所措。全紅嬋媽媽先前在採訪中還哭著說，「嫁過來，現在才知道家裡有這麼多親戚，全冒出來了，還有拿著醫療箱跑來。」

▼全紅嬋母親。（圖／翻攝自微博）

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