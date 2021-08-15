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全紅嬋奪金爆紅　陸跳水女皇：馬上要面對「女運動員艱難階段」

▲▼中國大陸14歲全紅嬋，8月5日以破世界紀錄的高分，成為東京奧運女子跳水10公尺跳台項目的金牌，賽後教練將她抱起慶祝。（圖／路透社）

▲全紅嬋在東奧奪金，被教練抱起慶祝。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸14歲跳水小將全紅嬋在東京奧運拿下金牌，成為大陸全民關注的焦點，網路上充滿了「天才少女」等各種稱讚，連老家門口都擠滿了人潮。不過，對於這樣的情況，擁有2面奧運金牌的大陸「跳水女皇」高敏卻表示，在一片歡呼聲中，需要冷靜看待全紅嬋的成功，因為全紅嬋接下來最大的困難，就是要面對發育，這個階段對女運動員來說特別艱難。

高敏指出，全紅嬋只有14歲，還不能完全理解奧運會對運動員一生有多重要，就獲得了奧運會冠軍，這麼多的榮譽能不能完全消化不說，最大的困難就是，還很小，還沒發育，馬上就要長身體、要開始長身高、長體重，「在這個階段，對於女運動員來說特別艱難。」

▲▼中國14歲全紅嬋奪得奧運跳水金牌。（圖／路透）

高敏提到，全紅嬋將面臨不同的窗口期，如果在練技術的窗口期去練力量，那技術不能發展；練力量的窗口去練技術，那容易受傷，當力量與技術不能配合，就會進入惡性循環，「在生長發育期和技術力量交替的過程中，對小姑娘就像走鋼絲一樣，所以她目前除了要消化榮譽以外，還有很多坎需要去面對。」

高敏認為，如果想在下一屆奧運會再看到全紅嬋，全紅嬋必須要想好如何走過那一條條鋼絲，「我其實是想呼籲，大家還是冷靜一點，不要把這小姑娘給『嚇』著了，希望大家在她真正遇到困難的時候能雪中送炭。」

高敏也強調，如果能在巴黎奧運賽場再次見到全紅嬋的身影，希望大家用「強者」代替「天才」來稱呼全紅嬋。

▲▼中國14歲全紅嬋奪得奧運跳水金牌。（圖／路透）

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