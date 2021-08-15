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老醫館變身時尚豆花店　嘉市老屋卸妝重現木都風華

▲光華路老醫館變身復古風豆花店 老屋卸妝後容光煥發閃耀動人 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市光華路老醫館變身復古風豆花店。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市110年「老屋卸妝計畫」共有7案通過審核，本年度的第一案已經完工，位於光華路65號的老屋，原本為「德山醫院」，經過南華大學建築與景觀學系團隊以及店主的共同努力，不但讓原先幾乎荒廢的老屋容光煥發，現在更是變身為豆花店，讓每一位前來的顧客品嘗豆花之餘，還能細細品味老屋的美好。

▲光華路老醫館變身復古風豆花店 老屋卸妝後容光煥發閃耀動人 。（圖／嘉義市政府提供）

▲老醫館領藥櫃檯變身豆花店結帳處。（圖／嘉義市政府提供）

計畫主持人、南華大學建築與景觀系陳正哲副教授表示，老醫館為1960年代RC(鋼筋混凝土)建築物，建物特色是跨距大，因此騎樓相當寬廣。建物採用多種磨石子、抿石子等工法，用不同的色料與石粒等，搭配出不同花樣與色澤的地板及牆面，看得出原設計的巧思，團隊透過清潔打蠟恢復原貌。此外，建物本身窗戶多，除透明玻璃外，還使用已經停產的鑽石壓花玻璃，門框與窗框全部使用檜木，修繕起來相當費工，團隊去掉色漆上保護漆，讓原有的木頭紋路與顏色呈現出來。

▲光華路老醫館變身復古風豆花店 老屋卸妝後容光煥發閃耀動人 。（圖／嘉義市政府提供）

陳正哲副教授感謝木作師傅、泥作磁磚師傅、立面清洗師傅、水電師傅等，細心耐心地處理老屋整修的繁瑣工作。一樓除了鐵窗除鏽，外牆的絕版釉面磁磚經清洗後，呈現閃閃發亮的光彩，且每塊顏色略異，相當具有特色；一樓大門兩旁柱子的破損磁磚也找不到原材料，因此與店主討論後決定嵌入黑色馬賽克，形成左右對稱、新舊結合做法，盡可能保留原有部分。

建物的二樓立面用水泥板形成格柵外觀，是當時流行的現代主義風格，還兼具遮陽效果。因許多橫向水泥板爆裂，施作時用臨時模板灌水泥後，再拆除臨時模板，並在二樓立面以及騎樓設置低耗能照明，強化立面線條與釉面磚色澤，加上店主另在騎樓設置吊燈，讓夜間的街道景觀更添風采。

▲光華路老醫館變身復古風豆花店 老屋卸妝後容光煥發閃耀動人 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市光華路老醫館舊貌。（圖／嘉義市政府提供）

承租老屋的桃城豆花店主，也是向文化局提出申請案的劉沅誠表示，自己喜歡老房子，因此當初花了許多心力找到這間老醫館來開店。透過老屋卸妝計畫，加上自己內部整修，雙方同步進行、裡應外合，與南華大學團隊在過程中不斷溝通取得共識。例如原先的檜木門窗想上漆，但雙方討論後希望呈現自然色，沒想到完工的效果比原先想的還要更好。品牌風格設計、招牌位置大小等也都特別考量，希望盡量保留老屋原貌、不過度影響外觀。

市府文化局指出，今年老屋卸妝申請案件為數眾多，最後共選出7案，考量的優先順位包括老屋本身立面的特色與價值、所在的區位是否能產生群聚效果、修繕後老屋再活化利用、街道景觀公益性等。期望透過修繕並美化老屋立面，能夠把見證嘉義市歷史發展的建物良好保存下來，提升都市景觀，再現木都風華。

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