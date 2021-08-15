羅智強揭陳時中潛台詞　批林昶佐又躲了「萬華還有立委嗎」

▲林昶佐。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前稱「3+11」不是破口，引發外界熱議。國民黨台北市議員羅智強批評，陳時中的潛台詞就是，衛福部次長石崇良說的「萬華是破口」，這時最該為萬華挺身的立委林昶佐再度躲起來，萬華還有立委嗎？

羅智強今（15）日在臉書表示，這二人一搭一唱，要讓所有萬華人，幫民進黨立委范雲、桃園市長鄭文燦、陳時中揹起3+11和諾富特這個鍋，而這時候最該為萬華人挺身駁斥的，就是萬華選出的立委林昶佐，但林昶佐再度躲起來。

羅智強指出，指揮中心5月15日公布「萬華茶藝館群聚疫情確定感染英國變異株，與華航諾富特案主要感染大宗、獅子會群聚案、宜蘭遊藝場完全相同，研判相關案件之間可能有關」，可見放寬3+11，受害最深的就是萬華，但陳時中為了替自己、替范雲、替鄭文燦甩鍋，居然說因為「疫調找不到連結」，所以3+11 不是破口。

羅智強批評，身為萬華在地立委的林昶佐，看到萬華被這樣污名化，可以像現在這樣默認嗎？難道林昶佐要順陳時中和石崇良的意，要萬華揹上「疫情破囗」的汙名嗎？疫情期間，林昶佐這位在地立委等於是消失了、睡著了，「大綠」還敢聯合起來向蘇貞昌造反，林昶佐這個「小綠」像民進黨的私生子，不敢多說一句，選一顆西瓜也比選林昶佐好，西瓜至少不會在表決的時候，反對公開3＋11會議紀錄。