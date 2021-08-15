暗指陳時中「非真心想解決問題」　陳佩琪：柯文哲最討厭這種人⋯

▲台北市長柯文哲、妻子陳佩琪。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心14日宣布，第六輪接種高端疫苗，符合資格者可於8月16日預約、8月23日開打，引發外界熱議。台北市長柯文哲的妻子陳佩琪15日提及，柯文哲最不喜歡一種人，就是位居高位，卻只著重應付當下，而非真心想解決問題，並舉好幾個例子，皆是衛福部長陳時中曾講出的言論。

陳佩琪15日於臉書表示，台灣防疫原則和疫苗上架標準隨時在變，想必大家見怪不怪了，若有人質疑，就說時空背景不同、今非昔比，若再追問就說「沒有會議記錄」或「我負責」、「一切責難到我為止」，接著拿幾張紙板比劃一番，就什麼責都不用負了，也就過關了。

陳佩琪提到，柯文哲曾說過最不喜歡一種人，「就是位居主管高位，但眼下只著重應付當下，而非真心想解決問題，或想辦法把問題帶回去解決，開記者只要幾句金句回答媒體的提問就好。」

陳佩琪舉例，金句包括「台灣是有點缺（疫苗）啦，都有在努力啦，不會有人比我更常夢到疫苗啦」、 「那看有沒有效再說嘛！」等，只見這些言論皆是陳時中於防疫記者會中講過的話。

「所以結論呢？有像醫院開會一樣，把案號留下來，下次會議追辦嗎？」陳佩琪說，有人吹捧台灣是全球唯一一個防疫防揮官可以讓人問題問到飽的地方，「也是啦！博得如此美名實屬不易，但要能實際回答和解決問題。」

話鋒一轉，陳佩琪提及，過去要別人打疫苗，起先只有AZ這個選項，後來有AZ與莫德納，而下週國產疫苗要開始預約，

有醫生或社會知名人士會要他人別挑疫苗、輪到就去打，「哈！大家仔細看，這些人通常都打過其他疫苗了。要是質疑他為何不打高端？他會回『我也是有什麼就打什麼啊，但輪到我時只有外國進口的疫苗啊，所以我就先打了。』」

「看清楚了，這些人只是沒跟你說『輪到你就去打，但你現在就只有一種疫苗可以選擇。』」陳佩琪痛批，台灣是個民主國家，每個人有表達意見和選擇疫苗的權力，別再把攸關自己健康的疫苗選擇權扣上大帽子，「台灣人都支持國產疫苗， 但支持有國際認證、做完三期或期中的國產疫苗。」

最後，陳佩琪強調，支持國產疫苗，不代表支持國產疫苗可以不經符合科學程序而上架，除非現在疫情已經失控，人民死傷無數，且是沒有任何國際認證疫苗。